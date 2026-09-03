Castalla rinde homenaje a la Virgen de la Soledad

Castalla ha mostrado este jueves su fervor y devoción por su patrona con la Ofrenda de la tercera jornada de los Moros y Cristianos. Así, la Virgen de la Soledad ha sido la gran protagonista, dando paso ya este viernes al cierre de los festejos con la reconquista de los cruzados.

Por la mañana se han celebrado varias misas y poco después del mediodía ha tenido lugar el desfile infantil que ha culminado con la Ballada de Banderes por parte de los capitanes infantiles.

Y ya por la tarde ha llegado el multitudinario desfile de todas las comparsas que ha terminado en la Iglesia Parroquial con la tradicional Ofrenda de Flores.

Este viernes se pone fin a las celebraciones con el Segon Dia de Trons. Así, a las 8:00 horas habrá volteo de campanas y diana, seguido a las 9:00 horas de la misa, con el bando moro en la Iglesia y el cristiano en el Convento.

A las 11:00 llegará la misa mayor y a las 12:00 el desfile con alardo de arcabucería, seguida con la Ballada de Banderes. Seguidamente tendrá lugar la presentación de los capitanes del próximo año y la Ballada de les Banderes por parte de los nuevos capitanes.

Y por la tarde la Guerrilla (17:30 horas) y la Embajada del Cristiano (18:30) permitirán al bando de la cruz retomar el castillo, quedando para las 21:00 horas la procesión de La Pujada. El sábado el castillo de fuegos artificiales pondrá el broche a los festejos.