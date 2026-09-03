Seguridad
El nuevo parque de Ibi entra en servicio para mejora la operatividad y la respuesta de los bomberos
La Diputación ha invertido 2,3 millones en un edificio altamente eficiente que cuenta con una dotación de 30 efectivos y cuatro vehículos para atender, junto al parque de Cocentaina, a los 34 municipios de la Zona Operativa de la Montaña
El nuevo Parque Auxiliar de Bomberos de Ibi impulsado por la Diputación entra en servicio. El presidente de la Institución Provincial, Toni Pérez, ha inaugurado este jueves una infraestructura que ha requerido una inversión de 2.311.000 euros y que mejora la operatividad del servicio, así como los tiempos de respuesta ante las emergencias.
Acompañado por el alcalde del municipio, Sergio Carrasco, y el diputado de Emergencias, Luis Rodríguez, el presidente ha recorrido las nuevas instalaciones, que ocupan una superficie de 1.500 metros cuadrados y que destacan por su funcionalidad, eficiencia y modernidad.
“Estamos cumpliendo el compromiso firme de poner a disposición de los municipios de la comarca este parque auxiliar, que está a la última en cuanto a eficiencia, atención, accesibilidad y operatividad”, ha destacado el presidente, quien ha añadido que “el Consorcio de Bomberos nos hace fuertes a todos. El camino es trabajar por nuestros pueblos y ciudades, por los alicantinos y alicantinas, garantizando que con instalaciones como estas la atención se presta con muchas garantías y que también tenemos la capacidad de ser innovadores y eficientes”.
El nuevo edificio, altamente eficiente, sustituye al antiguo parque y se ha construido en los terrenos anexos a este, junto al Polideportivo Municipal, que ha cedido el Ayuntamiento.
Dotación
Un total de 6 cabos y 24 bomberos, distribuidos en seis turnos, componen el dispositivo del parque auxiliar de Ibi, que cuenta también con cuatro vehículos: autobomba urbana pesada, autobomba forestal pesada, furgón de útiles varios y un vehículo de personal y carga.
Junto al parque principal de Cocentaina, presta servicio a los 34 municipios que componen la Zona Operativa de la Montaña, de forma directa a los de la subcomarca de la Foia de Castalla. Es por ello que la inauguración ha contado también con la asistencia de algunos alcaldes como el de Tibi, José Luis Candela, el de Fageca, Ismael Vidal, o la de Agres, María García Pascual.
Toni Pérez ha puesto ha destacado que se trata de “unas instalaciones modernas y funcionales que permitirán mejorar el servicio, dando respuesta a las necesidades de la comarca, así como las condiciones en las que trabajan los bomberos, ya que contarán con dependencias más cómodas y operativas”.
Asimismo, ha puesto en valor la apuesta por la eficiencia energética del edificio, que cuenta con placas fotovoltaicas en su cubierta que permiten alcanzar un alto grado de autosuficiencia, incluso generando excedentes, y un sistema de recogida de aguas pluviales para almacenarla y usarla en el día a día, incluido el llenado de los tanques de los camiones de bomberos. Además, la fachada presenta un elevado aislamiento térmico, climatización por aerotermia y dos cargadores para vehículos eléctricos, entre otras prestaciones.
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