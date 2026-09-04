Alcoy adjudica la recogida de residuos por 3,1 millones al año tras dos años con la contrata caducada

El Ayuntamiento de Alcoy ha adjudicado la nueva contrata de la recogida de basuras por 3,1 millones al año. El coste total por los cinco años que contempla asciende a 15.587.730,68 euros, IVA incluido, con relevantes mejoras en el servicio que hasta ahora se prestaba, y que permanecía prorrogado de forma forzosa desde 2024 tras expirar el anterior contrato.

Así, la adjudicataria ha sido FCC, que ya gestionaba el servicio. El pleno de este viernes ha acordado con los votos del equipo de gobierno de PSOE y Compromís y la abstención de la oposición formada por PP, Vox y Guanyar, esta licitación.

El Ayuntamiento ha dividido en dos lotes el servicio que hasta ahora ofrecía FCC: por un lado la recogida de basuras y por otra la limpieza viaria, estando previsto que la adjudicación de este último servicio se lleve en breve a un pleno extraordinario, ya que por cuestiones técnicas no se ha podido abordar en la sesión de este viernes, según han explicado fuentes del ejecutivo municipal.

Recogida de residuos en Alcoy / JUANI RUZ

La suma de ambos contratos supone un presupuesto anual que ronda los 6,7 millones de euros, lo que representa un incremento notable respecto a la anterior licitación. Y esta mayor dotación económica tiene como objetivo principal la modernización de la maquinaria, la implantación de nuevos sistemas tecnológicos como el cierre electrónico del contenedor marrón y, muy especialmente, el aumento de la plantilla, que pasará de 78 a 104 trabajadores para reforzar la presencia en los barrios.

En materia de residuos, la principal novedad es la implantación de sistemas tecnológicos avanzados. Todas las islas de contenedores estarán formadas por cinco unidades, incorporando el contenedor marrón con cerradura electrónica para la fracción orgánica.

Esto permitirá implementar la tasa por generación, un sistema voluntario en el que la ciudadanía, mediante una aplicación móvil o un llavero, podrá registrar sus aportaciones. Aquellos usuarios que realicen un mínimo de 60 aportaciones anuales podrán acogerse a beneficios fiscales, fomentando así un reciclaje responsable.

El pleno de Alcoy, en una imagen de archivo / Juani Ruz

El servicio también contempla mejoras sustanciales como la recogida puerta a puerta del cartón comercial, la expansión de la orgánica en el sector terciario hasta 245 establecimientos y la recogida de voluminosos también en horario de tarde.

Además, se actuará específicamente en los polígonos industriales con recogida puerta a puerta de diversas fracciones y sensores de pesaje en los vehículos para aplicar el pago por generación a las empresas. La limpieza de los contenedores se adaptará a la estacionalidad, intensificándose durante los meses de verano hasta cuatro veces al mes para la fracción resto y orgánica para evitar malos olores.

Limpieza

En cuanto a la limpieza viaria, el contrato está previsto que se adjudique a la UTE Actúa, Servicios y Medio Ambiente SL-Gestaser, Servicios y Medio Ambiente SL por dos años, con posibilidad de que se prorrogue tres años más. Su oferta es de 3.540.250,77 euros al año.

Así, la adjudicación introduce una mejora global con el objetivo de garantizar un servicio constante. Se refuerza el barrido manual hasta los 26 operarios y se establece un servicio los domingos y festivos con siete efectivos, asegurando la limpieza durante toda la semana.

Entre las novedades destaca la creación de brigadas especializadas para áreas recreativas, la limpieza de ubicaciones de contenedores, servicios de agua a presión para pavimentos y un operario dedicado exclusivamente al barrio de Batoi. También se incluye la limpieza mensual del estanque del río y un dispositivo reforzado para las fiestas.

El pleno tumba la moción sobre El Estepar

Por otra parte el pleno ha tumbado la moción presentada por la Colla Ecologista La Carrasca y Salvem El Molinar a través de Guanyar para acabar con las fosas sépticas de la urbanización de El Estepar, que cuenta con un centenar de viviendas en el perímetro de protección del acuífero. El resto de grupos ha votado en contra.

Juani Ruz

Los ecologistas reclamaban soluciones al Ayuntamiento de Alcoy para evitar vertidos de aguas residuales en esta urbanización, en la partida de La Canal. Por ello pedía que se concretaran el tipo de sistemas de depuración individuales que tienen que tener las casas existentes en la urbanización y se fije un plazo para instalarlas. Y también reclamaban una ordenanza que regule la inspección técnica de las instalaciones, de forma que se asegure un control adecuado.

Y en el pleno el PSOE ha manifestado compartir la preocupación de Guanyar por este tema, pero ha advertido que la solución es el Plan de Reforma Interior (PRI) que está sobre la mesa, para dotar de alcantarillado y otros servicios a la zona, ya que de otra forma no se puede garantizar que tras aplicar la moción y dotar de depuradoras individuales a las casas, después no haya que realizar nuevas inversiones, tal y como pide la moción.

Vox ha denunciado que la moción "afecta a la propiedad privada" y que lo que hay que hacer es el PRI, y el PP ha señalado que "la moción no se puede hacer", reclamando también el PRI. Por su parte Guanyar ha insistido en la necesidad de proteger el medio ambiente y que el propio Ayuntamiento es quien ha dicho en sus informes que hay que solucionar este problema al margen del PRI.