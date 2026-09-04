Fiestas
Broche de oro para cerrar los Moros y Cristianos de Castalla
La Ballada de Banderes y la reconquista cristiana ponen el colofón a unos brillantes festejos
Castalla ha puesto el broche de oro este viernes a los Moros y Cristianos con una brillante última jornada, en la que las huestes de la cruz han reconquistado la villa.
Así, el Segon Dia de Trons ha arrancado con el volteo de campanas y diana, seguido de la misa, con el bando moro en la Iglesia y el cristiano en el Convento. Y la misa mayor a las 11:00 horas.
A mediodía se ha realizado el desfile con alardo de arcabucería, seguido de la Ballada de Banderes y la presentación de los capitanes del próximo año.
Ya por la tarde la atronadora Guerrilla y la Embajada del Cristiano han facilitado a los cruzados retomar el castillo, y ya por la noche estaba previsto que la procesión de La Pujada cerrara el último día grande de los festejos. El sábado el castillo de fuegos artificiales culminará el programa de actos.
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