IA y dirección de proyectos: las nuevas competencias que ESIC lleva a Alcoy

La transformación de las empresas está redefiniendo también las competencias que necesitan sus profesionales. Saber incorporar la Inteligencia Artificial a los procesos de negocio, liderar la innovación o gestionar proyectos cada vez más complejos son capacidades que han dejado de pertenecer únicamente a perfiles tecnológicos para convertirse en herramientas necesarias en múltiples áreas de las organizaciones.

Con este escenario como punto de partida, ESIC Business & Marketing School refuerza este curso su propuesta formativa en Alcoy con dos programas dirigidos a profesionales, responsables de área, perfiles directivos y empresas que buscan actualizar sus conocimientos sin alejarse de la realidad del tejido empresarial de la provincia.

El próximo 23 de octubre comenzarán en la sede de ESIC en Alcoy, ubicada en las instalaciones de AITEX, el Programa Superior en Inteligencia Artificial Aplicada al Marketing y Ventas (PSIAMV) y el Curso Especializado en Project Management (CEPJM).

Dos propuestas diferentes, pero con un mismo planteamiento: trasladar al entorno profesional conocimientos y herramientas que puedan aplicarse directamente en las organizaciones.

La Inteligencia Artificial, de la herramienta a la estrategia

La Inteligencia Artificial continúa transformando la manera de trabajar de las empresas, pero el reto ya no consiste únicamente en conocer las herramientas disponibles. Las organizaciones necesitan profesionales capaces de identificar dónde puede aportar valor la IA, integrarla en sus procesos y tomar decisiones con una visión estratégica.

El Programa Superior en Inteligencia Artificial Aplicada al Marketing y Ventas (PSIAMV) aborda precisamente esa necesidad. Durante tres meses, las personas participantes trabajarán sobre la aplicación de la Inteligencia Artificial al negocio y, especialmente, a las áreas de marketing y ventas.

El programa incluye contenidos relacionados con IA generativa, Machine Learning y analítica avanzada, estrategias data-driven, automatización comercial, CRM inteligente, segmentación e hiperpersonalización, customer intelligence, modelos predictivos, prompt engineering o asistentes inteligentes, entre otros.

La formación presta además especial atención a uno de los grandes desafíos que acompaña a la adopción de estas tecnologías: su incorporación dentro de la propia organización. Por ello, aborda también el liderazgo de proyectos con IA, la gestión del cambio, la gobernanza del dato, la ética, la regulación y la privacidad.

El objetivo es que los profesionales no solo conozcan las posibilidades de la Inteligencia Artificial, sino que desarrollen criterio para decidir cómo, dónde y para qué incorporarla para mejorar la competitividad, la eficiencia comercial y la experiencia de cliente.

El PSIAMV se impartirá los viernes, de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 horas, en formato presencial e incluye comida networking.

Saber convertir una estrategia en un proyecto

Junto a la Inteligencia Artificial, ESIC incorpora este curso a su oferta en Alcoy el Curso Especializado en Project Management (CEPJM), una formación de diez semanas orientada a desarrollar una visión integral de la dirección y gestión de proyectos.

Porque detrás de cualquier proceso de transformación, lanzamiento, innovación o cambio empresarial existe también la necesidad de planificar, coordinar equipos, gestionar recursos y presupuestos, anticipar riesgos y conseguir que los proyectos alcancen los resultados previstos.

El programa recorre el ciclo completo de un proyecto, desde la definición del alcance y los objetivos hasta su cierre, y trabaja metodologías predictivas, ágiles e híbridas. La formación está basada además en estándares internacionales de PMI® e incorpora contenidos orientados a la preparación para la certificación PMP® (Project Management Professional).

Planificación temporal, gestión de recursos y costes, seguimiento de hitos, gestión de riesgos, indicadores de desempeño, control de calidad, gobernanza o liderazgo de equipos forman parte de una propuesta dirigida tanto a quienes ya gestionan proyectos como a profesionales que quieran desarrollar esta competencia dentro de su trayectoria.

El CEPJM comenzará también el 23 de octubre y se impartirá los viernes de 16:00 a 21:00 horas.

Formación conectada con el tejido empresarial de Alcoy

Ambos programas se desarrollarán presencialmente en las instalaciones de AITEX, dentro de la colaboración que ESIC mantiene con el centro tecnológico para acercar formación especializada al tejido empresarial de la provincia de Alicante, Murcia y el sur de Valencia.

La alianza permite desarrollar en Alcoy una oferta vinculada a las necesidades reales de las organizaciones y facilita que profesionales y empresas puedan acceder a formación especializada sin necesidad de desplazarse fuera de su entorno empresarial.

La metodología de ESIC parte, además, de una estrecha conexión con la empresa. Los programas combinan conocimiento y aplicación práctica para que lo aprendido pueda trasladarse a situaciones y retos profesionales reales.

Con esta nueva propuesta para el curso 2026-2027, ESIC Business & Marketing School continúa consolidando su presencia en Alcoy, apostando por una formación que evoluciona al mismo ritmo que lo hacen las empresas y que este año pone el foco en dos ámbitos especialmente relevantes para su competitividad: aprovechar las posibilidades de la Inteligencia Artificial y contar con profesionales capaces de convertir las ideas y las estrategias en proyectos que generen resultados.