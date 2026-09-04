Máximas de 40 grados y una sensación de bochorno de 44 con la llegada de un nuevo episodio de calor a Alicante

El nuevo episodio de altas temperaturas que ha llegado este viernes a la provincia de Alicante ha dejado máximas de casi 40 grados, y una sensación térmica de hasta 44 grados en algunos puntos por la humedad. Un bochorno que indica que de momento el verano sigue en la demarcación, y se alargará al menos durante la próxima semana.

La Aemet ha decretado el aviso amarillo en todo el litoral de la provincia por latas temperaturas. Según la red de estaciones de Avamet, la máxima se ha registrado en Muro con 39,8 grados, seguido de l'Orxa con 39,5, Benillup, l'Alqueria d'Asnar y Villena con 39,1, Beneixama y Cañada con 38,8, Cocentaina con 38,7 y Beniarrés con 38,6. Así, los valores más altos han sido sobre todo en El Comtat y Alto Vinalopó.

Pero teniendo en cuenta la humedad, la sensación térmica ha alcanzado los 44 grados por ejemplo en Pego, l'Orxa, Orihuela y Redován, los 43 en Orba, y 42 en l'Atzúbia, Pedreguer y Sagra, por lo que este bochorno también se ha dejado notar en la Marina Alta o la Vega Baja.

En cuanto a las mínimas, también han destacado por ser muy altas en el litoral, con 25,8 en Benidorm, 25,3 en Alicante, 24,8 en Torrevieja, 24,7 en Pilar de la Horadada, 24,6 en Benissa y 24,4 en Dénia, según Avamet.

Previsión

Para este sábado la Aemet prevé intervalos de nubes altas y temperaturas con cambios ligeros, con máximas de hasta 36 grados. Viento flojo de dirección variable, cambiando a sureste en horas centrales.

Y el domingo habrá intervalos de nubes altas y temperaturas mínimas en ligero descenso, con máximas sin cambios. Viento flojo de dirección variable, cambiando en horas centrales a sureste.