El curso arrancará con un calor propio de agosto y sin solucionarse la falta de climatización de las aulas de Alicante

Si el final de curso en la provincia ya fue abrasador, con la mayoría de centros sin climatización, el arranque del nuevo año lectivo no le va a ir a la zaga. Y las medidas anunciadas por la Generalitat, con seis millones para dotar de climatización 587 aulas en Alicante, todavía no se han implementado en su mayor parte para hacer frente a las altas temperaturas que se esperan, por problemas de plazos y suministros.

El episodio de calor que arrancó el pasado viernes en Alicante se va a prolongar durante toda la próxima semana. Es más, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que los 12 primeros días de septiembre -hasta el sábado- sean los más cálidos en este mes desde que hay registros. Calor intenso.

Esta situación de altas temperaturas afectará el inicio del curso. No es una ola de calor pero sí una secuencia muy continuada de temperaturas altas Jorge Olcina — Director del Laboratorio de Climatología de la UA

Y Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología de la UA apunta a que el inicio de las clases, que arrancan el miércoles, se va a ver afectado por un calor "propio del mes de agosto".

El climatólogo ha señalado que esta situación de temperaturas altas se está notando de forma más severa en el centro e incluso norte peninsular. Y en la provincia va a dejar esta semana y "toda la próxima semana máximas con 31, 32 grados en la costa, y se llegarán a 35 o 37 en las comarcas del interior".

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Y "las noches de nuevo calurosas, con mínimas de 23 o 24 grados de forma continuada. Por tanto una situación anticiclónica con entrada de aire sahariano, aunque no es muy intensa. Y condiciones del mes de agosto, de verano".

Y por tanto "esta situación de altas temperaturas afectará el inicio del curso. No es una ola de calor pero sí una secuencia muy continuada de temperaturas altas".

Estos días van a ser muy cálidos, con temperaturas muy superiores a las del promedio de estos días de septiembre y superiores a las de días cálidos de pleno verano José Ángel Núñez — Jefe de Climatología de Aemet en la Comunidad Valenciana

Y desde la Aemet su jefe de Climatología en la Comunidad Valenciana, José Ángel Núñez, ha explicado que estos días "van a ser muy cálidos, con temperaturas muy superiores a las del promedio de estos días de septiembre y superiores a las de días cálidos de pleno verano".

Así, "las temperaturas más altas se van a registrar en el interior, pero en la costa se esperan temperaturas de 32 o 34, algún día incluso se pueden superar los 35, con calor también de noche y sensación de bochorno por la combinación de temperaturas altas y humedad".

Otro récord a las puertas

"Aunque la incertidumbre aumenta conforme nos vayamos alejando en el plazo, con los valores previstos serían los 12 primeros días de septiembre más cálidos en Alicante capital desde que se registran datos". Así, ha señalado que se esperan temperaturas más altas que en periodos equivalentes de los años 2014, 2004, 2025 y 2022, que serían los siguientes periodos de primeros 12 días de septiembre más cálidos en la serie de datos de Alicante.

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Así, la previsión de la Aemet por ahora para el miércoles, primer día del curso, es de 36 grados en Orihuela, 34 en Elche y Villena, 33 en Torrevieja, 32 en Alicante, 31 en Benidorm y 30 en Alcoy y Dénia. Todo en un verano de récord, ya que julio ya fue el julio más cálido desde que hay registros (1950), al igual que agosto. Y septiembre parece que va camino de ser histórico también, al menos en su primera quincena. Algo que van a sufrir los escolares y docentes en unas aulas que siguen sin estar preparadas para un verano que cada llega antes y se alarga más por el cambio climático.

Centros sin climatización

Y la situación es los centros educativos va a ser, en la mayoría de casos, la misma que en junio respecto a equipamientos para hacer frente al calor. La directora de la Asociación de Directores de Infantil y Primaria de Alicante, Isabel Moreno, ha recordado que la instrucción de la Generalitat llegó el 20 de julio, y "en 10 días es imposible gestionar todo lo que hace falta", ya que agosto es inhábil.

Para medidas como pingüinos o ventiladores hay problemas de suministro, y la mayoría de centros empezará las clases en septiembre exactamente igual que en junio Isabel Moreno — Directora de la Asociación de Directores de Infantil y Primaria de Alicante

Así, ha señalado que "nos estamos encontrando que para medidas como pingüinos (aires acondicionados portátiles) o ventiladores, que no requieren de un gran informe técnico, hay problemas de suministro, y la mayoría de centros empezará las clases en septiembre exactamente igual que en junio".

Y es que ha destacado que "es absolutamente imposible poder acometer un confort térmico adecuado en este periodo de tiempo. De todas formas la gran mayoría de direcciones lo que habríamos deseado es que se hubiera podido organizar esta dotación económica de una forma más ágil para poder climatizar de forma estructural, con aires acondicionados definitivos".

De forma bastante amplia se han comprado ventiladores, ya que la mayoría de instalaciones eléctricas de los centros no permiten ni siquiera el uso de los pingüinos que recomendaba conselleria Joan Miquel Tomàs — Responsable de Salut Laboral del sindicato Stepv

Moreno ha destacado que "la gestión documental para poner en marcha una climatización definitiva es muy complicada. Bienvenido sea el dinero siempre y todo lo que sean inversiones para la escuela pública, pero lo que reivindicamos es que no necesitamos un plan provisional, sino que se acometa de manera estructural la climatización centros educativos".

Cruz Roja enseña en el Postiguet cómo prevenir los golpes de calor / Héctor Fuentes

Y Joan Miquel Tomàs, responsable de Salut Laboral del sindicato Stepv, ha explicado que "el dinero ha llegado a los centros, pero cada uno ha tenido que gestionar las distintas posibilidades que presenta el plan, que de forma bastante amplia ha consistido en la compra de ventiladores, ya que la mayoría de instalaciones eléctricas de los centros no permiten ni siquiera el uso de los pingüinos que recomendaba conselleria".

Además, ha apuntado que los centros se están encontrando con problemas de suministros y de personal para realizar las instalaciones, ya que ha sido una avalancha coincidiendo con época estival, y las empresas no lo tenían previsto, y muchas estaban de vacaciones y faltan equipos en stock.