Aemet activa avisos amarillo y naranja para el miércoles, día de inicio del curso, por riesgo de tormentas con granizo y fuertes vientos tras noche abrasadora en pleno septiembre

Noche abrasadora en pleno mes de septiembre en el litoral de la provincia de Alicante, sobre todo en la zona norte. Un calor que va a seguir y que además va a venir acompañado el miércoles de riesgo de fuertes tormentas, coincidiendo con el inicio del curso escolar.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene este lunes y martes el aviso amarillo por altas temperaturas para todo el litoral de Alicante, que abarca las comarcas de El Comtat, Marina Alta, Marina Baixa, el Baix Vinalopó, la Vega Baja y parte del Medio Vinalopó y de l'Alacantí.

Y para el miércoles ha decretado el naranja en el litoral norte y amarillo en el resto por riesgo de tormentas que pueden venir acompañadas de lluvia, granizo y fuertes vientos, entre las 14:00 y las 24:00 horas, en una jornada en la que los colegios e institutos comienzan las clases y en la que además se esperan temperaturas por encima de los 35 grados en el interior.

Desde el Laboratorio de Climatología de la UA han señalado que entre el miércoles y el jueves una lengua de aire frío en altura cruzará la Península, reactivando las precipitaciones en la vertiente mediterránea. Junto a los vientos marítimos y unas aguas del Mediterráneo a 30 grados, "dará lugar a chubascos y tormentas en nuestras comarcas entre el miércoles y el jueves, sin descartar que sean localmente fuertes". Un episodio que en un principio no sería de reventones como los registrados en julio y agosto.

Juani Ruz

Así, las temperaturas bajarán, especialmente en el interior, aunque "después de este breve cambio de tiempo volverán a subir, pero en principio ya no tanto como estos días".

Mínimas tórridas

L'Alfàs del Pi ha marcado este lunes la mínima más alta con 29,1 grados, según la red de Avamet. Pero es que las 2:00 de la madrugada el mercurio señalaba 33 grados en Dénia, 29 en Busot, 28 en Penàguila, 27 en Alicante, Torrevieja y Alcoy, y 25 en Elche y Biar.

Tras la mínima de l'Alfàs del Pi con 29,1, le ha seguido Poble Nou de Benitatxell con 28,4, Busot con 28,3, Tàrbena con 27,9, Castell de Guadalest y Aigües con 27,6, Calp con 27,4, Parcent con 27,2, Benidorm con 27,1 y Callosa d'en Sarrià con 27 grados. Todos valores de noche tórrida o ecuatorial, sin bajar el mercurio de los 25 grados y cerca de los 30, que se considera noche infernal.

Noticia en elaboración