El jurista Baltasar Garzón participará en las Jornadas de Memoria Democrática de l'Alcoià y El Comtat
La programación arranca este viernes en Cocentaina e incluye charlas, teatro, exposiciones, música y presentaciones en cinco localidades
Vuelven las Jornadas de Memoria Democrática de l'Alcoià y El Comtat, que cuentan como platos fuertes una representación teatral y una conferencia del jurista Baltasar Garzón.
Esta jornada prevén una quincena de actividades entre Alcoy, Cocentaina, Muro, Ibi y Benilloba y se desarrollarán del 11 de septiembre al 23 de octubre.
El Ayuntamiento de Alcoy ha acogido la presentación de su programación, que empieza este viernes en Cocentaina e incluirá charlas, teatro, exposiciones, música y presentaciones.
Entre las actividades destacadas, Alcoy acogerá este domingo la obra de teatro “Los que comen tierra” y el 1 de octubre una conferencia de Baltasar Garzón con entradas gratuitas ya disponibles a la taquilla del Teatro Calderón.
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