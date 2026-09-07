La Semana Modernista de Alcoy calienta motores con la presentaciones de sus novedades

La IX Semana Modernista de Alcoy calienta motores y presenta varias de las actividades que en torno a esta celebración se han programado. El certamen se celebrará del 21 al 27 de septiembre y la edil de Turismo, Lorena Zamorano, ha dado a conocer varias de las novedades.

Por una parte el Ayuntamiento ha organizado un taller inédito centrado en la documentación histórica original de la época. La actividad se llevará a cabo el próximo 9 de septiembre a las 19.00 horas en el Arxiu Municipal y estará dirigida por su director, Josep Lluís Santonja.

Lorena Zamorano y Josep Luis Santonja con el libro de Rodes / INFORMACIÓN

Se trata de una oportunidad para conocer de cerca los fondos documentales in situ, con un aforo limitado a 15 personas para garantizar la correcta conservación de los materiales.

El taller comenzará con una breve introducción histórica sobre el significado del modernismo en Alcoy, un movimiento que llegó más tarde que a otros lugares, como demuestra la inauguración del quiosco modernista en 1910.

A continuación, los asistentes podrán analizar cómo esta corriente artística se reflejó en la tipografía y las imprentas alcoyanas, con ejemplos de trabajos de Company, Llorens, Teobaldo Jordá y La Porta, además de la prensa local.

También se abordará la influencia en la industria, con catálogos comerciales estandarizados como el de Rodes, y en la arquitectura. En este último ámbito se mostrarán algunos de los más de 300 proyectos conservados de arquitectos como Vicente Pascual o Timoteo Briet, incluyendo diseños de fachadas de tiendas.

Acercar nuestro patrimonio documental a la ciudadanía permite descubrir de primera mano nuestras raíces y el esplendor de aquella época, a la vez que ofrecemos una propuesta cultural divulgativa Lorena Zamorano — Concejal de Turismo de Alcoy

La concejala de Turismo ha destacado que "acercar nuestro patrimonio documental a la ciudadanía permite descubrir de primera mano nuestras raíces y el esplendor de aquella época, a la vez que ofrecemos una propuesta cultural divulgativa que beneficia directamente a los vecinos y a las personas que nos visitan".

Para participar en este taller, las personas interesadas deben inscribirse previamente poniéndose en contacto con el Arxiu Municipal a través de su correo electrónico o por teléfono.

Conferencia

Del mismo modo la programación incluye una ponencia dedicada a profundizar en la figura del protagonista de esta edición, el compositor Gonzalo Barrachina. Esta conferencia tendrá lugar el próximo día 21 de septiembre a las 19.30 horas en las instalaciones de la Fundació Mutua Levante. La charla será impartida por el investigador musical Ernest Llorens, junto a los también investigadores Juan Javier Gisbert y José Benjamín González. Ellos han preparado un trabajo extenso a nivel científico, biográfico y musicológico para desgranar la vida y la obra de este célebre compositor.

Durante la presentación del evento, el músico e investigador musical, Ernest Llorens, ha explicado que el objetivo de esta sesión es dar a conocer con rigor a un personaje que fue fundamental para la música alcoyana.

Ernest Llorens y Lorena Zamorano en el Ayuntamiento de Alcoy / INFORMACIÓN

Gonzalo Barrachina nació en el año 1869 y, tras formarse en Madrid con excelentes calificaciones en la Escuela Nacional de Música, decidió regresar a Alcoy. En su ciudad natal articuló el ambiente musical de principios del siglo pasado, dirigiendo orquestas y sociedades de conciertos, y creó composiciones que aglutinan la esencia de la tradición local.

Entre su rico legado destacan zarzuelas, obras religiosas, marchas para las fiestas de Moros y Cristianos y música sinfónica de gran calado, como la conocida "Suite Levantina" o "La venta de los gatos", además de ser el autor de la música del himno de fiestas.

Zamorano ha destacado que esta iniciativa es una herramienta fundamental para el desarrollo de la ciudadanía: “Profundizar en nuestros referentes culturales nos permite entender mejor nuestra historia y ofrecer a los vecinos un conocimiento útil que fomenta la participación y la dinamización de la ciudad”.

La concejal ha añadido que divulgar de manera didáctica este patrimonio musical supone un beneficio directo para la sociedad alcoyana, ya que dota de contenido académico las celebraciones y enriquece la oferta de ocio durante la feria.

La rueda de prensa también ha servido para recordar la extraordinaria repercusión que tuvo la música de Barrachina en su tiempo y la valoración que hacía la crítica especializada de la época. Como anécdota histórica, se ha destacado que en el año 1937, poco después de su muerte y en plena Guerra Civil, la Banda Municipal de Madrid interpretó su "Suite Levantina" en una gira por todo el litoral mediterráneo que hizo parada en Alcoy. Este hecho evidencia la importancia de una obra que ahora, gracias al trabajo de archivo, se intenta recopilar y difundir para que todo el público pueda disfrutar y apreciar la dimensión real de este compositor ilustre.