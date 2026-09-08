El curso escolar arranca en Alcoy con más de 15.000 alumnos y con el IES Andreu Sempere en dos emplazamientos provisionales

El curso escolar arranca en Alcoy con más de 15.000 alumnos y manteniéndose el IES Andreu Sempere en dos emplazamientos provisionales por el retraso en su ampliación y la demora en los pagos de la Conselleria de Educación. Así, junto con esta circunstancia y el crecimiento del alumnado en todos los ciclos, lo más destacado es que Alcoy ha podido recuperar la tercera aula de Infantil de 3 años en el CEIP El Romeral que inicialmente había sido suprimida para este curso.

"Esta unidad, que la Generalitat pretendía eliminar dejando a familias afectadas, se ha conseguido mantener gracias a las reivindicaciones llevadas a cabo de forma conjunta por el centro educativo, las familias y el gobierno municipal", han destacado desde el ejecutivo.

Este inicio de ejercicio académico cuenta con unos 15.100 alumnos matriculados en todos los ciclos, desde la Educación Infantil hasta la Universidad. En concreto, los centros educativos acogen a 1.363 estudiantes en Infantil, 3.381 en Primaria, 2.767 en Secundaria y 643 en Bachillerato, cifras que en su conjunto superan los 11.700 alumnos matriculados. Incluyendo los 307 de las Escoletes Infantils públicas.

Es fundamental que la Generalitat asuma su responsabilidad con nuestra ciudad, cubra las vacantes pendientes y pague sin más demoras las obras del IES Andreu Sempere. Alberto Belda — Concejal de Educación de Alcoy

El ámbito universitario arranca también con cifras muy positivas, ya que el Campus de Alcoy de la UPV supera por primera vez los 3.000 estudiantes con un total de 900 matriculados de nuevo ingreso.

Además, este curso se han consolidado dos titulaciones muy demandadas que empezaron a impartirse en Alcoy el año pasado: el grado en Inteligencia Artificial y el doble grado en Ingeniería Química e Ingeniería de Tecnología y Diseño Textil, que potencian la especialización del campus en sectores de alta empleabilidad.

Por su parte, la Universidad de Alicante aporta 250 estudiantes y complementa la presencia sociocultural con el tercer año de implantación total del grado de Maestro en Educación Infantil, impartido en las instalaciones del Centre de Cervantes. A estas cifras hay que añadir la Formación Profesional y la Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alcoi, con alrededor de 3.400 estudiantes más, así como enseñanzas como la escuela de adultos, la Escola de Belles Arts, los conservatorios, la Universitat Sènior y la Escuela Oficial de Idiomas.

Preparación

Durante el mes de agosto y los últimos días, las brigadas del Ayuntamiento de Alcoy han intensificado las tareas de desbroce de vegetación en los entornos de los centros educativos y la limpieza y desinfección de los accesos para tener todo a punto. Este año se han tenido que realizar trabajos extra para retirar árboles, ramas y muros que cayeron con el reventón térmico del pasado 10 de agosto, dejando rachas de viento de más de 132 kilómetros por hora.

El colegio El Romeral de Alcoy / INFORMACIÓN

Por otra parte, el principal reto educativo para este curso está vinculado al Plan Edificant. El objetivo es que las obras de reforma del IES Andreu Sempere terminen lo antes posible, por lo que se exige a la Generalitat que abone la deuda que acumula en los pagos, una situación que ya ha obligado a ampliar los plazos de ejecución.

Reformas

Respecto a este mismo plan, cabe señalar que se han realizado dos actuaciones recientemente con el remanente en dos centros. En concreto, en el CEIP Sant Vicent han sustituido las ventanas que faltaban en la cocina y algunos departamentos, además de reparar y sustituir juegos infantiles, porterías y canastas de baloncesto. En la Escuela Oficial de Idiomas han hecho diversas reparaciones, destacando la de la cornisa.

El concejal de Educación, Alberto Belda, valora el inicio del curso y los datos de matriculación. "Ha sido un éxito la recuperación del aula del CEIP El Romeral gracias a la unión de toda la comunidad. Ahora es fundamental que la Generalitat asuma su responsabilidad con nuestra ciudad, cubra las vacantes pendientes y pague sin más demoras las obras del IES Andreu Sempere. Cabe destacar que contar con más alumnado consolida nuestra capitalidad educativa y genera nuevas oportunidades de futuro para la ciudadanía".

El miércoles a las 9.30 horas habrá una visita al CEIP Sant Vicent con el vicealcalde, Àlex Cerradelo; el concejal de Educación, Alberto Belda; y la segunda teniente de alcalde, Lorena Zamorano.