n Mientras el Gobierno trata de aclararse sobre la situación laboral en la que quedarán los trabajadores que se vean afectados –por contagio o cuarentena- por el posible impacto del coronavirus en las escuelas, los agentes sociales presionan para que las coberturas públicas sean las máximas en estos casos y así no dañar más a las mercantiles, pero también piden la realización de pruebas PCR rápidas para reducir los tiempos y, por tanto, los gastos.

El secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez, y el presidente de la patronal autonómica CEV, Salvador Navarro, coincidieron ayer en ambas exigencias a preguntas de este diario. El líder ugetista considera que «a las empresas no se les puede imputar los costes de la baja laboral, que debe cubrirla el Estado». En su opinión, sería un «disparate» confinar a todos los niños de un grupo burbuja y a sus padres porque se hubiera detectado un positivo. En esa situación, Sáez propone que se hagan pruebas PCR rápidas y con resultados veloces para descartar a aquellos progenitores que no se han contagiado. Así, estos podrían volver a su puesto de trabajo en el transcurso de un par de días y se evitarían un confinamiento de catorce. Según su criterio, unas pocas jornadas implicarían un coste asumible para las arcas publicas. En caso de que los hijos dieran positivo, los padres deben tener derecho a una baja retribuida.

Navarro precisó que si un menor tiene que cumplir cuarentena por un positivo en su grupo, «necesitará la atención y cuidado de un adulto y este coste no debería ser cargado a la empresa, sino cubierto por el Estado».CC OO-PV

Por su parte, el secretario general de CC OO-PV, Arturo León, explicó que, en estos momentos, solo los padres con hijos que han dado positivo por covid tienen derecho a baja, mientras que los progenitores de escolares que han de guardar cuarentena y que han de cuidar de ellos por este motivo –Navarro afirma que no ve la diferencia real entre un caso y otro-deben recurrir al teletrabajo o a un permiso retribuido a negociar con su empresa, que puede ser recuperable o no. León considera que «lo deseable es una mayor protección, pero hay que ver si el Estado puede asumir los costes de las bajas. Parece que no porque el Gobierno no está dispuesto a regularlo».

En relación con esto, el dirigente sindical asegura que hay que analizar cuál sería el coste de estas bajas para las empresas y, en cualquier caso, destacó que la situación nunca puede ser la misma en una gran mercantil que en una pequeña firma, dado el mayor potencial que tienen las primeras.