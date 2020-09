n Golpe de timón en el Gobierno de coalición. El vicepresidente del Ejecutivo, Pablo Iglesias, aseguró ayer que sí habrá baja laboral remunerada para padres y madres cuyos hijos que no estén enfermos pero deban guardar cuarentena por positivos de coronavirus en su grupo burbuja en el colegio. Así lo manifestó en una entrevista este miércoles en La Sexta, después de que la ministra portavoz, María Jesús Montero, descartara dicha posibilidad un día antes tras el Consejo de Ministros. Ayer, tras la reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Casado, la portavoz del Ejecutivo matizó su postura y planteó la posibilidad de legislar para que los padres puedan cuidar de sus hijos si se da el caso de que «no hay cobertura adecuada».

«Si en el desarrollo del curso escolar se dieran cincunstancias que no tienen una cobertura adecuada se legislaría aquellas circunstancias para que todo el mundo pueda guardar la cuarentena cuando sea indicada, podamos mantener seguros los colegios y que todo sea compatible con mantener el trabajo y puedan conciliarlo con su vida familiar», dijo, según informa Europa Press. Preguntada por las manifestaciones previas del vicepresidente de Derechos Sociales, Montero dijo que «si Iglesias está adelantado que el Ministerio de Trabajo ya está preparando borradores en estas cuestiones, pues bievenido sea».

En el caso de los alumnos más mayores, el vicepresidente precisó que no se decretará cuarentena preventiva para toda el aula pero sí para los contactos estrechos del estudiante infectado. Iglesias afirmó que los progenitores con niños en cuarentena pero sin positivo tendrán acceso a una baja laboral por incapacidad temporal, que consiste en un permiso retribuido con cargo a la Seguridad Social y por el que se percibe entre el 60% y el 75% del sueldo. También cubre a los trabajadores autónomos, aunque su retribución varía en función de los casos. Iglesias precisó que es el Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz (compañera de grupo parlamentario de Iglesias), el encargado de ultimar dicho proyecto, aunque las competencias en incapacidades temporales son del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, liderado por José Luís Escriva (ministro independiente, propuesto por el PSOE). Seguridad Social

Fuentes consultadas en la Seguridad Social explicaron que «el Gobierno está estudiando cubrir circunstancias que ahora no están cubiertas». No precisaron si la fórmula final será una baja por incapacidad temporal, que es la que le demandan patronal y sindicatos, o de otro tipo. También matizaron que en ese debate están participando diferentes ministerios (Educación, Sanidad, Trabajo e Inclusion) y que la decisión todavía no está tomada.

En cualquier caso, se trata de un nuevo cruce de versiones sobre una de las grandes incógnitas en la operación vuelta al colegio. El pasado martes, la ministra de Hacienda despejó dudas sobre los permisos laborales que tendrán los progenitores cuyos hijos se infecten de coronavirus o deban permanecer en cuarentena preventiva. A pesar de que la titular de Educación, Isabel Celaá, anunció hace días una nueva fórmula para ayudar y cubrir económicamente a esos progenitores, Montero dejó claro que si un menor da positivo en la enfermedad, los padres -obligados a la cuarentena si conviven con el crío- tendrán derecho a una baja laboral, que tendrá criterio médico y formato de baja por incapacidad temporal. Plan Me Cuida

Ahora bien, Montero destacó que si el menor tiene que guardar cuarentena preventiva -por ejemplo, tras haber dado positivo un compañero de su mismo grupo burbuja o por ser contacto estrecho en el caso de las aulas de los alumnos más mayores- la única solución que tienen los padres por parte del Gobierno es acogerse al plan Me Cuida, que permite la flexibilidad de la jornada laboral, incluso con una reducción del 100%, pero que conlleva también reducción salarial proporcional. Los autónomos no podrán acogerse a este plan, que fue creado para la negociación entre el trabajador y la empresa y que, en principio, iba a expirar el 22 de septiembre. El Gobierno, visto el desarrollo de la pandemia, ha decicido estirarlo más meses.