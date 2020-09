"Existe ingente cantidad de documentación que prueba los incumplimientos de la contrata en cuanto a la calidad del servicio, al igual que prueba los incumplimientos en cuanto a las horas contratadas y las realizadas". Así consta en el documento de conclusiones de la comisión de investigación del contrato de limpieza de dependencias municipales y colegios, aprobado hoy con el voto a favor de la oposición municipal (PSOE, Unidas Podemos, Compromís y Vox) y el rechazo del PP y Ciudadanos. El texto que se llevará a pleno incluirá las conclusiones pactadas por la oposición y un voto particular del bipartito. El contrato finalizó el pasado mes de febrero sin sanciones por parte del Ayuntamiento.

En la sesión de hoy, los grupos han defendido sus conclusiones a una comisión que echó a andar a principios de año. Desde la oposición, la socialista Llanos Cano ha criticado la "falta de voluntad" del bipartito en investigar los hechos, "ni tampoco en volcar en el nuevo pliego lo aprendido durante la comisión". "Todos los funcionarios que han denunciado incumplimientos han sido apartados", ha añadido en el debate de conclusiones. También ha lanzado una pregunta al concejal de Infraestructuras y Mantenimiento, José Ramón González, que se ha quedado sin respuesta: "¿Se va a reforzar la inspección para el cumplimiento de las medidas anticovid?". Desde Unidas Podemos, Vanessa Romero ha lamentado también la falta de colaboración del principal concejal responsable del servicio durante el tiempo investigado: el hoy exedil popular Israel Cortés, que no quiso comparecer ante la comisión. También ha criticado que se siga sin conocer el coste económico ni el personal contratado para reforzar el servicio con el arranque de las clases (minutos después, a través de un comunicado, el bipartito ha ofrecido los datos). Por su parte, Natxo Bellido (Compromís) ha destacado que la comisión ha servido para revelar "carencias y fracasos" del Ayuntamiento, "que afecta al control de las contratas". "No se ha fiscalizado bien este contrato", ha señalado Bellido, en alusión a la limpieza de colegios, un contrato que finalizó el pasado febrero, aunque la UTE Limpal (Clece -del grupo ACS- y Fissa) sigue al frente del servicio hasta que finalice el proceso de licitación ya en marcha. Por último dentro del bloque de la oposición, Mario Ortolá (Vox) ha hecho hincapié en uno de los principales incumplimientos de contrato: "El control de asistencia de los trabajadores". "Se han puesto excusas como que no se podían instalar unos cables. Es un incumplimiento notorio, que no se ha intentado solucionar ni desde la empresa ni desde el Ayuntamiento".

Desde el bipartito, la visión es opuesta, como se ha vuelto a constatar en el cierre de la comisión de investigación. El concejal José Ramón González (PP) se ha escudado en la "libertad de los técnicos" a la hora de imponer sanciones, en alusión a responsables del contrato y, sobre todo, al jefe de servicio, el menos proclive a sanciones a la adjudicataria. "No vamos a presionar a los técnicos, no vamos a prevaricar. Vemos distintas realidades, porque ustedes son oposición y nosotros gobierno y trabajamos según los técnicos", ha añadido. Por último, el concejal de Ciudadanos Antonio Manresa, a su vez portavoz del equipo de gobierno, ha afirmado que el contrato "nace viciado por el pliego" [elaborado durante la etapa del tripartito de izquierdas], aunque también ha añadido que "la comisión ha demostrado que las disputas internas en la concejalía [entre funcionarios] han hecho más daño que el pliego". Según Manresa, la clave del contrato ha sido el "ambiente laboral de la concejalía, que ha influido en el desarrollo del contrato", al señalar que "46 de los 48 expedientes de incumplimientos fuera de la misma persona", en alusión a una inspectora que fue finalmente apartada de su cargo. Eso sí, Manresa ha admitido que "la empresa haya sido perfecta"

En el documento de conclusiones pactado por la oposición se recoge también la "demora injustificada en la convocatoria de la comisión", que se convocó con cuatro meses de retraso, lo que impidió que el órgano estuviera en marcha con el contrato en vigor. También se insiste en que "no se ha exigido el control presencial de los trabajadores y se ha permitido que la concesionaria no responda ante lo mismo" y en que "la capacidad de imponer penalidades o sanciones deviene imposible por la situación de tener este servicio sin contrato desde febrero y haberse expirado incluso la garantía, pudiendo actuar únicamente sobre la garantía definitiva o las certificaciones que vayan quedando pendientes".

En el voto particular del bipartito se mantiene que "de las evidencias existentes no se desprenden incumplimientos graves del contrato en este momento, si bien, como han destacado los distintos comparecientes en esta comisión, se han venido detectando a lo largo de la prestación del servicio incumplimientos menores que una vez han sido comunicados a la UTE han sido subsanados por la misma".