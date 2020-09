El Ayuntamiento de Alicante, a través de la concejal de Educación y Sanidad, Julia Llopis, ha reclamado a la Generalitat que dé a conocer “con todo detalle el protocolo de seguridad para que la vuelta de nuestros hijos a los centros escolares tenga todas las garantías", según han indicado este sábado fuentes municipales. La edil señala que "no sabemos nada de cómo se ha planteado la desinfección diaria de los institutos y lo que conocemos hasta ahora sobre las decisiones tomadas sobre otros aspectos sanitarios no nos llaman precisamente a la tranquilidad”. Llopis ha mostrado su inquietud ante el inicio del curso escolar “tras la detección de un positivo por coronavirus en un instituto de Alicante, sin que siquiera se hayan abierto los colegios e institutos, y los bandazos y la improvisación de la Generalitat a la hora de tomar medidas que garanticen la seguridad de los escolares en el retorno a las aulas”.

La concejal dice “no entender" cómo desde las Consellerias de Educación y Sanidad se ha "renunciado a hacer pruebas diagnósticas previas a los profesores, cuando es un procedimiento que se está aplicando en todo el mundo a nivel general, con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud, como elemento básico para controlar y evitar la propagación del virus”. La edil considera que las explicaciones dadas por la titular de Sanidad a este respecto “son excusas que intentan ocultar la realidad, que no es otra que, una vez más, la pandemia ha cogido sin los deberes hechos a la Generalitat, que no cuenta siquiera con suficientes recursos para hacer las pruebas PCR y que acumula retrasos de diez días en dar a conocer los resultados de las pocas que hace”. La concejal también tilda de “bochornoso” que el titular de Educación “lo único que ha sido capaz de decir sobre este tema es que es Sanidad la que tiene la responsabilidad, quitándose una vez más de en medio, con una forma de hacer política a la que ya nos tiene acostumbrado y que se resume en echar la culpa a otros para que no se vea su incapacidad política”.

Para Llopis, en estas condiciones, “es muy difícil que los padres tengan la certeza de que las aulas son un lugar seguro para sus hijos y por eso reclamamos que con urgencia se hagan pruebas médicas a todos los docentes y personal que vaya a trabajar en los colegios e institutos y que se den a conocer los protocolos y refuerzos en limpieza y desinfección en los institutos, como ya ha hecho el ayuntamiento en los colegios, implementando medidas adicionales que tendrán un coste para las arcas municipales de dos millones de euros en este curso escolar”.

La edil también ha reclamado a la Generalitat que cada centro escolar cuente con un profesional sanitario para que sea esta persona la que controle la incidencia del virus, alerte de los casos sospechosos y tome las primeras medidas. Tras recordar que el Ayuntamiento de Alicante ya aprobó en sesión plenaria una declaración institucional en este sentido, la edil Llopis considera “un desatino y una irresponsabilidad que se haga recaer sobre algún docente este cometido. Como ayer mismo dijo nuestro alcalde durante la visita al colegio público San Blas, los conocimientos sanitarios que se adquieren tras varios años de estudio no se pueden tener con tres clases”.

Además, pide a la Generalitat que “escuche a los médicos, enfermeros y profesores, que ya se han pronunciado en este sentido, para que los dos primeros se encarguen de la seguridad sanitaria de nuestros hijos y los últimos de su educación. No hacerlo así es una grave negligencia de la que el único responsable es el Consell del Botánico, con su presidente, Ximo Puig, y los consellers de Sanidad, Ana Barceló, y Educación, Vicent Marzà, a la cabeza”.