La estrategia de las aerolíneas para este mes de septiembre evidencia que la devastadora temporada turística que ha vivido España, y la Comunidad Valenciana en particular, va a continuar con la llegada del otoño. No había mucha esperanza, ni por las cifras de visitantes que presenta el INE ni por las previsiones de los empresarios hoteleros valencianos, que durante este mes van a protagonizar una oleada de cierres de sus establecimientos ante las escasa afluencia. Pese al buen comportamiento del turista nacional, este no ha sido suficiente, ni de lejos, para compensar la práctica desaparición del viajero europeo, en un contexto de rebrotes y, sobre todo, de restricciones de los gobiernos europeos para viajar a España.

En este contexto, la previsión de asientos en vuelos que llegan a España desde el extranjero este mes de septiembre presenta una caída del 70%. Destaca, por su importancia para la Comunidad Valenciana, el descenso del 65% desde Reino Unido. Para octubre, aunque las aerolíneas están reprogramando vuelos a muy corto plazo, la reducción estimada ya alcanza el 50%.

Libre circulación

Lo cierto es que incluso desde países como Francia o Portugal, que permiten una libre circulación hacia España, sin restricciones ni vetos en formas de cuarentena, el hundimiento de la conectividad aérea este mes roza el 75%.

La evolución no sorprende viendo el comportamiento de este verano. En julio, por ejemplo, el aeropuerto de València registró una caída del 69% en la afluencia de pasajeros. Aunque aún no se conocen las cifras de agosto, lo cierto es que septiembre va a volver a presentar una capital valenciana desierta de turistas.

La patronal hotelera Hosbec señalaba ayer las malas cifras de ocupación en València y su provincia en la primera semana de septiembre, apenas un 37%. Son datos similares a los de las últimas semanas de julio, recién terminado el estado de alarma. Los datos de reservas en València no parecen ser mejores del 7 al 13 de septiembre, periodo para el que se prevé una media de ocupación del 27%.

«Pese a que el mercado nacional ha sido el amortiguador de esta temporada estival tan irregular, es evidente que no puede sostener a largo plazo la planta hotelera actualmente activa en la provincia de València», señala.

Ya en julio, el hundimiento del mercado extranjero ya generó una caída de las pernoctaciones hoteleras en la ciudad del 60%, y la ocupación no pasó del 40%.

Hosbec prevé una ocupación media hotelera para la segunda semana de septiembre de solo un 30% en la Comunidad Valenciana con Castelló como el destino con mejor pronóstico, con un 46%, al tener menor dependencia del mercado internacional, según ha señalado la patronal en un comunicado.

El empresario de la patronal, Toni Mayor, valora estos datos en términos «positivos» vistas las circunstancias. «Con estos mimbres es imposible conseguir mejores ocupaciones: sin extranjeros, sin familias porque la vuelta al cole ya se ha iniciado, sin seniors que complementen la clientela del otoño invierno... no podemos conseguir datos mejores».

Ni en las ciudades mejora la situación porque todo el mercado de empresas y de MICE está completamente paralizado. «Los eventos, deportes, presentaciones de productos, musicales, todo aquello que atraía a miles de turistas cada año están cancelados para los próximos meses», añade. En las últimas horas, a modo de ejemplo, se ha conocido la cancelación de la maratón, un auténtico generador de noches hoteleras en plena temporada baja.

El presidente de los empresarios hoteleros de la Comunidad Valenciana fue también muy claro en un mensaje de futuro: «No tiramos la toalla; el sector seguirá luchando para que la Unión Europea y los países de nuestro entorno tengan una política similar para el turismo que para otras actividades: no hay que establecer proteccionismos y hay que levantar las restricciones a cambio de otros sistemas de control que tengan la misma eficacia y produzcan mucho menos daño a nuestra industria», concluyó.