Sigue la batalla entre el PP y Compromís por el futuro del colegio El Somni. Tras la polémica de ayer, cuando la coalición reveló que el bipartito de Alicante había trasladado a la Conselleria de Educación -saltándose al Pleno municipal- la petición de que el colegio El Somni saliera del plan Edificant, el grupo municipal liderado por Natxo Bellido ha trasladado hoy un escrito a la Secretaría General del Pleno para que se posicione sobre la validez de la petición que surge del Consejo Escolar, presidido por la concejala de Educación, Julia Llopis (PP). "La sesión plenaria del Ayuntamiento de Alicante de fecha 19 de diciembre de 2019, aprobó, por unanimidad, solicitar la adhesión al procedimiento previsto en el decreto ley 5/2017, de 20 de octubre, del Consell, por el que se establece el régimen jurídico de cooperación entre la Generalitat y las administraciones locales de la Comunitat Valenciana para la construcción, ampliación, adecuación, reforma y equipamiento de centros públicos docentes de la generalitat (plan Edificant), y solicitud de delegación de competencias para la ejecución de la actuación 03020678-7753 construcción de nuevo centro (El Somni)", recoge el escrito de Compromís, que añade: "El 9 de julio de 2020, la concejala de Educación, Julia Llopis Noheda, en calidad de presidenta del Consejo Escolar Municipal, remitió a la dirección territorial de Educación de la Generalitat Valenciana un escrito donde se solicita, según resolución del Consejo Escolar Municipal de 7 de julio sin que figure acta alguna, que sea la Conselleria d'Educació quien asuma la construcción del C.E.E. El Somni, dando por nulo o revocando el acuerdo plenario de adhesión aprobado en la sesión plenaria de 19 de diciembre de 2019". Ante ese escenario, Compromís pide a Secretaría General del Pleno que se posicione respecto a la petición tramitada desde el bipartito.

Por su parte, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha confirmado hoy lo que ayer negó reiteradamente el portavoz del bipartito, Antonio Manresa (Ciudadanos). Sí, el bipartito ha pedido a la conselleria que saque el colegio El Somni del plan Edificant y que "asuma directamente" su construcción. Tras un pleno celebrado hoy para aprobar el Catálogo de Protecciones, el alcalde Barcala ha exigido al conseller de Educación, Vicent Marzà, que ponga en marcha "la construcción del colegio de educación especial El Somni en el PAU 2 como estaba previsto y que deje de poner excusas y de ocultarse detrás del plan Edificant y de la derivación de sus competencias a los ayuntamientos". Barcala ha explicado que el Ayuntamiento de Alicante se ha dirigido a la Conselleria de Educación para que "ejecute esta actuación, ya que es de su competencia, y no la ponga a la cola de los proyectos que tiene paralizados a través del Plan Edificant, que se está viendo muy afectado en su ejecución por los recortes presupuestarios que esta sufriendo" . Según el regidor, "no es de recibo que un colegio de estas características se vea afectado por las triquiñuelas del señor Marzà para dilatar los plazos ante la falta de presupuesto que sufre la Conselleria de Educación". El Somni debe ser "prioritario", según el bipartito: " Por eso hemos considerado que lo más eficaz y rápido es que la propia Conselleria de Educación, que no debemos olvidar que es la administración competente, inicie ya la ejecución de este proyecto sin más excusas y retrasos".

Desde el entorno de Compromís niegan retrasos y aseguran que la tramitación administrativa sigue su curso. En la actualidad, añaden, se está realizando la memoria económica, previa a la delegación de competencias necesaria para que conselleria transfiera el dinero suficiente para el inicio del proceso de licitación del proyecto.

Este viernes se prevé una concentración de la AMPA del centro en la parcela del PAU 2 sobre la que está proyectado el nuevo colegio de educación especial, que actualmente se encuentra en unas instalaciones cedidas por la Diputación de Alicante.