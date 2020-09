El bipartito de Alicante, a través de la concejala Julia Llopis, ha emplazado a la la Conselleria de Educación, dirigida por Vicent Marzà, a convocar con "urgencia" una reunión para abordar el futuro del colegio El Somni, que se encuentra incluido en el plan Edificant. "Queremos una reunión para desbloquear la construcción del centro de educación especial El Somni, que está previsto en el Pau 2", ha señalado el bipartito de Alicante en una nota en la que la edil Llopis reclama que a ese encuentro asistan representantes del colegio, de la Concejalía de Educación y de la Generalitat para poner sobre la mesa "la situación de este colegio y que sirva para que se impulse su construcción inmediata".

La edil ha acusado al grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de "intentar ocultar la falta de diligencia y los problemas presupuestarios que tiene la Conselleria de Educación para impulsar el Plan Edificant engañando a los padres sobre la falta de voluntad de este ayuntamiento para construir ese centro". Desde la AMPA del centro educativo, se han mostrado estos días en redes sociales críticos con la gestión del bipartito a raíz de esta polémica.

Sr. Antonio Manresa de @CsAlicante_C deje de hablar de la asunción de competencias impropias del @alicanteayto en el #PlaEdificant, y asuma su propia incompetencia: renuncie al acta y busque interlocutores que quieran perder el tiempo. Nosotros ni podemos, ni queremos ya hacerlo — AmpaElSomni🌈🌈 (@AmpaElSomni) 8 de septiembre de 2020

"Nunca hemos dicho que no quisiéramos impulsar la construcción de ese centro. La falsa polémica que han montado los dos ediles de Compromís se basa en una petición aprobada por el Consejo Escolar por unanimidad en la que se emplazaba a la Generalitat a construir el colegio haciendo uso de sus competencias para que la ejecución de la obra fuera más rápida y no tuviera que sufrir las dilaciones que están padeciendo todos los proyectos incluidos en el Plan Edificant por la falta de presupuesto de la Conselleria de Educación, que está derivando sus fondos a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusiva, otra de las consellerias que controla Compromís en el Consell del Botánico”, ha señalado Llopis, confirmando, al igual que hizo ayer el alcalde, Luis Barcala, el interés del bipartito por que el proyecto salga del plan Edificant, lo que supondría la pérdida de la partida destinada al colegio (5,7 millones de euros) y un año de trabajo, según fuentes de la conselleria. Este mes está previsto que se lleve a cabo la delegación de competencias, lo que permitirá al ayuntamiento a disponer del dinero transferido por conselleria para iniciar los trámites para la construcción del colegio.

Los socialistas contraatacan

Por su parte, desde el grupo municipal socialista han subrayado hoy que Barcala es el "único que se atribuye competencias impropias", en respuesta a las palabras del bipartito contra Educación. “Él no es quien para solicitar la retirada del colegio El Somni del Plan Edificant. Fue el pleno del Ayuntamiento de Alicante quien por unanimidad decidió adherirse al procedimiento de dicho Plan y solicitar la delegación de competencias. Por tanto es el pleno del Ayuntamiento de Alicante el que ha de dirimir esta cuestión, si es que hay algo que dirimir”, ha señalado el portavoz, Francesc Sanguino, quien indica que “Barcala piensa que sus acólitos de Vox, con quien saca todos sus proyectos, le van a apoyar y que así va a quitar el proyecto del centro educativo El Somni y va a echar por tierra una reivindicación absolutamente legítima de un centro que no puede mantenerse más tiempo en las condiciones lamentables que se encuentra y un boicot claro al Plan Edificant”.

El socialista Sanguino afirma también que la Concejala de Educación Llopis ha sido ocultada por Barcala y no ha aparecido en todo este lío. “Desde que el alcalde la defendió en su reprobación virtual la ha encerrado en un torreón con su dama de compañía. Entre cuatro no hacen uno. Han necesitado al señor Villar, al señor Manresa y al propio alcalde para explicar la gestión de la señora Llopis en el colegio El Somni, y todavía no lo han conseguido. Lo único que han conseguido es generar una alarma innecesaria entre los padres y madres del colegio”, indica la portavoz adjunta, Trini Amorós, quien puntualiza que cuando el señor Barcala tiene que salir reiteradamente a defender la gestión de la señora Llopis, no solo el alcalde tiene un problema, lo tenemos todos los alicantinos y todas las alicantinas.