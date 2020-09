«Vamos a ver qué pasa». Esta es quizá la frase más repetida entre la comunidad universitaria de cara a un curso cuyo desarrollo irá de la mano de la evolución del covid-19 y que comienza mañana en el caso de la Universidad de Alicante (UA) y una semana más tarde en la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), al mantener ésta la convocatoria de exámenes en septiembre.

Ambas instituciones académicas llevan desde julio preparando el curso de la pandemia. Protocolos, planes de contingencia, señalizaciones, compra y montaje de equipos para la docencia dual, refuerzo de material higiénico y de limpieza junto a sistemas de trazabilidad se han convertido en el nuevo escenario en los campus. La flexibilidad va a ser clave este curso y las universidades han previsto cambios y adaptaciones de los protocolos en función de las necesidades. Eso sí, siempre cumpliendo las normas dictadas por las autoridades sanitarias.

Nada va a ser igual y no existe un precedente al que agarrarse. Lo primero que va a cambiar son las clases. Las universidades preveían llegar al máximo de presencialidad, con aforos en las aulas de hasta el 75%, hasta que el Ministerio de Universidades despertó de su letargo y publicó sus recomendaciones a principios de septiembre. Nada de dejar un sitio libre a izquierda y derecha, delante y detrás. El metro y medio de separación se imponía. De manera que las aplicaciones informáticas desarrolladas al efecto y los técnicos de las universidades recalculaban los espacios. Y el resultado es entre un 25 y un 40% de presencialidad en función del tamaño y la configuración de las aulas. El resto seguirán las clases en tiempo real desde sus casas.

Aunque pueden adaptarse y lo van a hacer, esta reducción de la presencialidad no contenta ni a profesores ni a alumnos. Especialmente a los que tienen asignaturas con una elevada matrícula.

«He mirado en la app y me sale que voy a ir a clase una vez cada cinco semanas», lamentan alumnos tanto de ingeniería informática como de Derecho y ADE.

El sistema funciona por semanas y le indica al alumno la semana en que irá presencialmente al campus, lo que no significa que tenga que ir todos los días todas las horas. La casuística del estudiantado es diversa y para quienes arrastran asignaturas de años anteriores la cosa se complica. «Puede ocurrir que un día tenga clase presencial de 9 a 11 de una asignatura y luego tener una clase online y por la tarde una práctica presencial y hay gente que tiene una clase online y justo a continuación una presencial a la que es imposible que llegue desde casa», explica otro estudiante. Además, hay que tener en cuenta que una parte importante de los alumnos de la UA se desplaza al campus desde toda la provincia.

El vicerrector de Campus y Tecnología, Ferran Verdú, explica que «en las asignaturas con mucha matrícula no ha quedado más remedio que dividir los grupos en cuatro o en cinco para cumplir con el metro y medio de distancia, de ahí que tengan clase cada cuatro o cinco semanas. En las matrículas menos numerosas irán el 100% sin problema».

Para aquellos alumnos que se vean en la circunstancia de tener que alternar la misma mañana clases presenciales y online las distintas facultades van a habilitar espacios que se unen a las bibliotecas y salas de estudio, así como a los amplios espacios exteriores donde también hay wifi. Pero solo para ellos. Verdú es claro: «el día que el alumno no tiene clase presencial no tiene que venir al campus».

Por su parte, la UMH está ultimando el diseño de una app que permitirá hacer la reserva de espacios presenciales en las aulas a los alumnos. Pero los estudiantes de la UMH también arrancan el curso con incertidumbre ante la falta de información. Aunque se les ha hecho llegar el plan de contingencia hay aspectos que no están aclarados. «A pocos días de empezar aún no conocemos los horarios que tenemos, cuando deberían estar aprobados desde julio. Sabemos que el día 21 empezamos y poco más», critica una estudiante de Ingeniería Eléctrica. Además, espera que se permita el uso de cafeterías, aulas de reunión o salas de estudio.

La UA ya anunció el viernes que el curso arrancará el lunes con un «turno 0» en la docencia dual, es decir, los profesores en las clases y los alumnos en casa. Esta demora de alumnos en el campus con respecto a lo previsto les servirá para probar los 500 equipos informáticos con webcam y pizarra digital con la que han equipado unas 500 aulas. De hecho, supone una prueba para el peor escenario posible, el 100% online.

Formación del profesorado

Para que todo funcione, además de que la comunidad universitaria sea escrupulosa en el cumplimiento de las normas, es vital la formación del profesorado en la enseñanza online.

Cerca de un millar de docentes de la Universidad de Alicante han participado o se han inscrito ya en Plan de formación del profesorado en competencias digitales organizado por el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) que cuenta con un programa de 27 cursos que se realizarán hasta la primera quincena del mes de diciembre. El programa de formación en competencias digitales comenzó el pasado 7 de septiembre con los primeros cinco cursos en los que han participado 740 docentes. Los profesores de la UMH también están recibiendo formación en este sentido.

También va a cambiar la forma de moverse por los campus. La clave es evitar las aglomeraciones y la trazabilidad para poder reaccionar en caso de que se detecte un caso positivo de coronavirus.

En la UA los clubes sociales estarán abiertos, pero con estrictas medidas de distanciamiento y de seguridad. En las puertas de aulas, despachos, bibliotecas y zonas comunes se ha instalado un código QR que la comunidad universitaria debe leer con la app de la universidad siempre y cuando vaya a permanecer quince minutos o más en su interior.

El uso de la mascarilla es obligatorio en todo momento, habrá geles hidroalcohólicos en todos los edificios, la ventilación de las aulas cobra especial importancia al empezar y al finalizar, los servicios de limpieza desinfectarán dos veces al día y se pide a los profesores que ellos mismos limpien los equipos que compartan con otros docentes. Todas las normas van encaminadas a minimizar el riesgo de contagio, pero en caso de que se detecte un positivo, algo que previsiblemente ocurrirá antes o después aunque sea por una razón meramente estadística, también hay un protocolo que seguir con la ayuda del responsable covid de cada facultad. Hay dispuestos espacios de aislamiento y se activarán los resortes para identificar a los contactos y tomar las medidas que indiquen las autoridades sanitarias. Según el caso se decidirá si se decreta el aislamiento de un aula. Si un alumno nota síntomas compatibles con el coronavirus debe informar de inmediato a su profesor o al servicio de Prevención. Lo mismo ocurre en la UMH con medidas muy similares.

Obviamente no está permitida la entrada al recinto de una persona enferma de coronavirus, con síntomas de la infección aunque no esté confirmada ni de aquellas personas que deben guardar cuarentena por haber estado en contacto con casos positivos.

Una veintena de profesores impartirán las clases desde casa

Una veintena de profesores de la Universidad de Alicante no se reincorporarán este curso a la docencia presencial. Se trata de personas consideradas de riesgo en esta pandemia, que han solicitado no acudir presencialmente al campus para evitar el peligro. Según fuentes sindicales aproximadamente un centenar de docentes solicitó no volver a las aulas presencialmente e impartir las clases desde casa. De todas estas solicitudes, una veintena han sido aceptadas. El número es muy bajo si se tiene en cuenta que la UA cuenta con una plantilla de 2.600 profesores. s. g. b.