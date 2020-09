La izquierda no estará en el jurado que elegirá la propuesta ganadora para el belén gigante promovido desde la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Alicante, dirigida por Manuel Jiménez. Los grupos municipales del PSOE, Unidas Podemos y Compromís anunciaron ayer que no participarán en esa selección, en la que inicialmente se había invitado a técnicos y concejales de todos los grupos políticos de la Corporación, además del presidente de la Asociación de Belenistas.

Los tres grupos propusieron al gobierno de Barcala destinar el coste del proyecto, que supera los 120.000 euros, a otro tipo de iniciativa, como ayudas sociales o a pymes o a promoción comercial.

Desde los socialistas, Francesc Sanguino explicó que a su grupo les parece la «típica ocurrencia maximalista provinciana, que no recoge la identidad de la tradición de los belenes artesanos alicantinos». Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, criticó la gestión del bipartito: «Todo un Ayuntamiento cerrado y desbordado ante la inacción y la nefasta gestión del gobierno Barcala, y el alcalde, junto al concejal Jiménez, pensando en un San José de quince metros de altura». Por último, desde Compromís subrayaron que «el proyecto y el gasto no se corresponde con las necesidades actuales de la ciudad, no está justificado», a la vez que recordaron los fiascos de años atrás: «No queremos volver a ser noticia por ocurrencias de la derecha que para nada ponen en valor la ciudad en estas fechas».

La iniciativa, según el bipartito, persigue generar un «elemento emblemático que por su atractivo sirva de aliciente para los alicantinos en general, además de ser un atractivo turístico nacional e internacional», además de buscar un récord Guinness por las dimensiones de las piezas. Y es que, la escena prevé contar con las tres imágenes de la Sagrada Familia (San José, la Virgen y el Niño). Una de ellas, la de San José, debe tener una altura mínima de 15 metros, según las bases del concurso, que fijan el coste en 123.000 euros para los próximos tres años.