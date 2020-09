¿Los niños tienen miedo al covid o se lo trasladamos los mayores?

En determinados periodos evolutivos se percibe más ansiedad sobre todo a consecuencia de esta situación atípica, pero en la mayoría de los casos son los padres los que están en una situación de incertidumbre, porque no lo tienen todo atado como quieren y lo transmiten a los hijos. En las últimas semanas he tenido entrevistas sobre alteraciones del sueño en niños por la actuación de sus padres. Se trata de darles la información que necesitan, no ir más allá. Muchas veces pensamos que pueden digerir cosas y no tenemos mucho cuidado con lo que les llega. Es información no necesaria.

Los grupos de Whatsapp de padres echan fuego estos días, alertas ante cualquier sospecha de covid.

No estoy metida en ello, pero sobre todo entre familias y vecinos comparten lo diferente que se han organizado en cada centro, y eso aumenta la inquietud y la ansiedad de los padres y se la transmitimos a los hijos.

¿Cómo explicarles un curso tan atípico sin preocuparles de más?

Lo primero es no darles más información que la que necesitan. No transmitirles esa incertidumbre, tranquilizarlos, ya se irá viendo cómo se hace. Y luego, ser muy concretos. Muchos papás se quejan de que no saben si lo recoge el profesor o directamente irá a la clase. Depende de las edades y los grupos porque es distinto un adolescente que el que va a un colegio nuevo. La adaptación no es la misma y para los más pequeñitos puede repercutir en una aversión al aprendizaje.

¿A consecuencia de esa ansiedad?

Los niños de Infantil y Primaria son en los que se observa más ansiedad por una adaptación mal hecha. Los demás pueden digerirlo, siendo adolescentes. Pero con 6 años, obligados a llevar mascarilla, aun son muy pequeños y se sienten más responsables que los adolescentes a la hora de cumplir las normas. Les repetimos mucho lo de la mascarilla y lavarse las manos, y para los más pequeños es una responsabilidad que no tienen por qué tener aún. Son más rígidos en cumplir con la norma y es importante decirles que no se preocupen, que el profesor se lo recordará. Si se agobia, el profesor sabrá qué hacer. Hay que darles la norma pero la responsabilidad de lo que pueda surgir es del adulto.

¿Cómo entusiasmarles este curso con el cole cuando no podrán abrazar a sus amiguitos?

Está siendo muy difícil la desvinculación paterna y materna, después de seis meses en casa, pero la mayoría desde los 6 años tienen ganas de jugar y de hacer cosas. El colegio se tiene que centrar ahora en eso. Nosotros nos coordinamos con los coles y los hay que han hecho adaptaciones tras el covid, no entran de lleno en materia sino que les preguntan cómo se encuentran y cómo les ha ido, con juegos adaptados al entorno, y es lo más adecuado.

Mantener el grupo burbuja fuera del colegio ¿no lo ve una forma de forzar amistades?

Quieras que no los padres estamos restringiendo mucho los contactos de los niños, si no, no serviría de nada el esfuerzo en el colegio. Cuando ven que los protocolos se cumplen y que los profesores se esfuerzan, las familias también responden.

¿Entonces ve eficaz el aula burbuja?

Es una medida que no es totalmente eficaz, porque como tal burbuja solo lo sería para un hijo único que luego no se relacionara con otros. Y depende mucho del centro y la disponibilidad de espacios. Dentro de lo que se pueda, un grupo burbuja algo te va a restar de contagios y se cumple en las aulas, pero en el patio no tanto.