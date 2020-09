Candidato a presidente de la Federación de Barracas

Antonio Galindo se ha presentado como «la candidatura del cambio» para la Federación de Barracas. Con más de 35 años involucrados en la fiesta del fuego, tanto en hogueras como barracas, el veterano aspirante considera que puede suponer «una alternativa» a la actual gestión. Galindo es presidente de la comisión «Darrere de l'ultim no ve ningú» y ha conseguido reunir un equipo de once personas, de las cuales, la gran mayoría son presidentes de barracas.

P Con el mensaje de «Somiant Barraques», el candidato ha elaborado un programa centrado en la regeneración de la junta, en la dedicación para la fiesta y en alcanzar una mejor comunicación y transparencia en el colectivo.P Usted, al igual que Martínez, pertenece a la actual Federación de Barracas ¿Qué le ha llevado a presentar su candidatura a la presidencia?

R Sí, yo llevo dos años en la actual junta directiva. Principalmente queremos cambiar la actual imagen que ofrece la Federación. Aunque el trabajo que se ha hecho ha sido bueno, no se aprecia mucho movimiento. Mi equipo cuenta con mucha experiencia porque nueve de doce componentes de mi candidatura somos presidentes de barracas. No somos una candidatura continuista, queremos aportar frescura y cambios.

P ¿Qué aspecto considera más prioritario para cambiar en la actual gestión del colectivo?

R La transparencia y la información. Necesitamos más asambleas y reuniones para lograr una comunicación más fluida. Recogeremos las inquietudes de las comisiones para saber qué piensan, porque la situación no es buena.

P ¿Qué plan tienen para afrontar el difícil escenario económico por el que atraviesan muchas barracas?

R Hay dos tipos: las barracas con muchos socios que pueden tener más facilidades, también por su localización o capacidad de financiación; y las pequeñas, algunas de ellas situadas en los barrios, como es el caso de la mía. Cada año la situación es más complicada y necesitamos anticiparnos a las desapariciones de las comisiones.

P Respecto a la financiación de la Federación ¿le daría usted una vuelta al actual? ¿Cree necesario que el Ayuntamiento aporte más dinero?

R Absolutamente. Creo que debemos ir de la mano del Ayuntamiento como hace la Federación de Fogueres, ya que somos un grupo integrado con ellos y no paralelo. Estoy convencido de que si hablamos con el Ayuntamiento conseguiremos una ayuda extra. Luego hay que buscar más patrocinios externos, incluso en la hostelería porque en condiciones normales nuestra fiesta ayuda al sector hostelero a funcionar.

P Sobre los actos festeros ¿considera que la participación de las barracas en el programa es suficiente?

R No. Sé lo que es participar en los actos estando en una hoguera y en una barraca. Los barraquers no somos participativos. Algunas sí, por eso hay premios a barraca ejemplar, pero tenemos aumentar nuestra presencia en los actos porque nuestra función es la misma que una comisión de hogueras.

P ¿Cómo valora la situación en la que se encuentran los niños y niñas que pertenecen a las barracas?

R Me preocupa que un niño que pertenece a una barraca no esté en la misma situación que uno de una comisión de hogueras. Si al final tenemos que hacer un monumento infantil, adelante, con tal de que se igualen. Pero no es de recibo que los menores de 16 años no se puedan dar de alta en el censo de la Federación como un barraquer infantil y tampoco cuenten para las insignias. Entendemos también que hay mas cosas importantes pero esta es una prioridad para nosotros.