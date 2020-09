Articular la transición ecológica no es sencillo ni para el bando que lucha contra el cambio climático. Ecologistas en Acción prepara una denuncia ante la Comisión Europea sobre el nuevo decreto de medidas para acelerar las instalaciones de renovables aprobado por el Consell al entender que compromete miles de hectáreas de suelo no urbanizable y protegido. Según la organización verde, la norma está promoviendo el montaje de parques eólicos y fotovoltaicos, sin emisiones de CO2 pero con impacto paisajístico y medioambiental, en espacios naturales y zonas protegidas por la Red Natura 2000. En concreto, la organización acudirá a Bruselas para evitar que crezcan instalaciones industriales en terrenos calificados como Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y en otros espacios naturales que no tiene protección específica o se encuentra en trámite. Carlos Arribas, portavoz del grupo ecologista en la Alicante, estima que hay cerca de 5.000 hectáreas expuestas a los efectos del decreto en la provincia.

El objetivo del Decreto Ley 14/2020, que se publicó en el DOGV el pasado 7 de agosto, es sacar a la Comunidad de la cola nacional en potencia renovable instalada, donde permanece al reunir apenas 360 megavatios (Mw) entre parques eólicos y fotovoltaicos. A fin de acelerar el cumplimiento del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), donde se establece como objetivo nacional sumar 39.000 Mw de renovables en 2030 y unos 9.000 en la autonomía, la nueva norma valenciana retira numerosas barreras administrativas para facilitar la instalación de plantas de hasta 50 MW por toda la autonomía.

Para parques fotovoltaicos, la Conselleria de Emergencia Climática reserva 12.000 hectáreas en el territorio valenciano, de las cuales Arribas estima que "unas 4.800" corresponderán a la provincia de Alicante. Las características del territorio desaconsejan, según el propio Consell, potenciar los aerogeneradores y se apuesta por tanto por la energía solar.

Batería de facilidades

En esa batería de facilidades, y como señala Ecologistas en Acción, está la eliminación de la Declaración de Interés Comunitario (DIC) para usos de suelo no urbanizable, un trámite "que puede tardar hasta dos años", según Arribas, dada la cantidad de organismos que intervienen. La nueva ley se propone autorizar una instalación energética de estas características en diez meses. Además, en una DIC la Generalitat exige al promotor disponer del 100% del suelo del proyecto, bien en régimen de propiedad o de alquiler. Sin embargo, en este nuevo decreto "basta con tener un 25%" para impulsarlo” y será considerado de "interés estratégico", según Arribas. Para el portavoz, este andamiaje legal "recuerda al de los Planes de Actuación Integrada, los PAI de los 90 y los 2000 que tanto facilitaron la expropiación forzosa de terrenos". "Es fácil que si alguien quiere montar un hotel rural cerca o un negocio agropecuario se lo tumben para darle prioridad al parque energético", señala. Cree que el decreto tiene costes medioambientales y sociales "importantes".

Además, Arribas considera que lejos de diversificar el sector energético, el decreto facilita la creación de grandes plantas energéticas “formadas por pequeños lotes de 50 Mw” por parte de “actores con capacidad para invertir más de 30 millones de euros por instalación”. Es decir, grandes compañías del sector.

UNEF celebra la medida

El decreto del Consell sí ha gustado en la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), entidad que agrupa a los productores de energía solar del país. Fuentes de la entidad recordaron que la Conselleria "mantiene la obligación de obtener la declaración de impacto ambiental", por lo que los parques deberán superar evaluaciones, alegaciones y adoptar las mejoras que las administraciones consideren oportunas.

Además, para la UNEF la normativa acierta al “promover la creación de empleo" y la promoción "del ahorro y el autoconsumo de energía" al tiempo que "recorta el déficit" de renovables de la Comunidad Valenciana. No obstante, aseguraron que la entidad “va a revisar esas zonas en las que parece que se invade la Red Natura", ya que, continuaron, "siempre procuramos que las instalaciones respeten lo máximo posible el medio ambiente".