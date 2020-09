La Universidad de Alicante (UA) arrancó ayer el curso de manera totalmente telemática con los profesores en las aulas y los alumnos en sus casas. El inicio fue algo accidentado al sobrecargarse el sistema sobre las 9 de la mañana, lo que generó el desconcierto entre alumnos y profesores que utilizaban por primera vez la app desarrollada por la UA para la docencia online.

Los servicios informáticos fueron solucionando problemas y a mediodía, según informó el vicerrector de Campus, Ferrán Verdú, se estaban impartiendo más de 400 clases con 15.000 alumnos conectados. Muchos docentes optaron por acogerse al «plan B» y cambiaron a la plataforma de Google Meet para poder seguir con las clases. Otros, como el profesor de Ingeniería Civil Borja Varona tuvieron la precaución de grabar la sesión y pudieron «colgarla» después para que los estudiantes vieran la clase entera y pudieran enviar sus dudas. En su caso, empezó a las 8 sin problema y con los alumnos conectados interactuando. La clase era de tres horas y tras el descanso ya no funcionaba el sistema, pero, como hasta que se desconectó no pudo leer los mensajes de los alumnos, continuó hablando por la webcam y explicando el cálculo de las estructuras no lineales de hormigón en la pizarra digital.

«Durante julio y agosto hemos reforzado también los servidores con la previsión de tener un gran volumen de personas conectadas con un tráfico de datos muy elevado», indicó Verdú, por lo que tanto el equipo rectoral como los alumnos confían en que hoy la docencia discurra con más normalidad.

La UA decidió el viernes empezar el curso totalmente online en lugar de recibir a los alumnos de segundo en adelante en el campus como estaba previsto y así se mantendrá esta semana.

La polémica surgida con la conselleria de Universidades a la que desde la UA afeaban que no hubiera publicado por ningún cauce oficial la normativa de inicio de curso, motivo en el que se amparó para no iniciar la actividad presencial se tornó ayer en sorpresa al ver las imágenes del primer día en la Universidad de València y en la Politécnica de València. Según ha podido saber este periódico las fotos en las que se ve a alumnos en las aulas sin mantener el metro y medio de seguridad que ha obligado a reconfigurar el curso al reducir los aforos han causado sorpresa en el equipo directivo de la UA. La sensación general es la de que de esta manera también habrían podido recibir alumnos aunque destacan que han preferido ser cautos y cumplir con todas las recomendaciones sanitarias y del ministerio. Hay que recordar que todas las universidades de la Comunidad que tenían previsto empezar el curso semipresencial ayer lo hicieron, salvo la UA.

Por su parte, los sindicatos hablan de un inicio de curso «caótico» en la UA. CC OO considera que se ha «ninguneado» al profesorado y que no les han transmitido la información necesaria para empezar con la docencia dual. Criticó que siguen sin conocer qué estudiantes van cada semana a clase y a distancia, o si el aforo de su aula permite un seguimiento presencial de su docencia sin necesidad de «streaming». O qué deben hacer la semana que viene si el sistema se cuelga con los alumnos que están en clase. Por eso, piden que se cree una unidad de apoyo al profesorado que pueda resolver problemas. Y CSIF incidió en la necesidad de prever una sustitución rápida del personal universitario en caso de contagio o cuarentena.