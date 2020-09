Las mayores preocupaciones de las familias, una vez comenzado el curso, se centran en la efectiva limpieza extra de las aulas, comprometida tanto por la Conselleria de Educación para los institutos de Secundaria, como por los respectivos ayuntamientos en el caso de los colegios; y en las clases alternas para el alumnado de cursos sin una enseñanza presencial al cien por cien.

AMPA de la provincia confirman este último extremo, como ha detectado el presidente de la Fapa Enric Valor, Txomin Angós, y añaden el retraso de la atención en los centros de salud, que lleva a niños con catarro a perder clases indefinidamente porque los padres no se atreven a llevarlos si antes no confirman los especialistas que no se trata de covid, como corrobora a su vez la presidenta de Covapa, Sonia Terrero.

«La normalidad sigue sin llegar y hay familias más nerviosas que en los primeros días del curso conforme van saliendo casos de contagios y advierten algunas décimas en sus hijos sin saber a qué atenerse», abunda Terrero.

Centros como el IES Pare Vitoria tratan de acercar a las familias las novedades a que obliga el covid este curso, citándoles con todas las medidas de prevención, para intentar «tranquilizarles de forma directa haciéndoles llegar los protocolos sanitarios. No es lo mismo leerlo en una web que te lo expliquen de forma directa, y aunque el resto de contacto en el curso deba ser por correo o por teléfono, hemos querido tener un primer encuentro», subraya el director, Toni González.