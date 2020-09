Los trabajadores de la limpieza de colegios y dependencias municipales exigen una reunión "urgente" con el alcalde de Alicante, Luis Barcala, tras los seis meses de impagos del Ayuntamiento a la UTE adjudicataria del servicio, formada por las empresas Clece (del grupo ACS) y Fissa. Así lo han anunciado esta mañana, un día después de que la UTE comunicara al Comité de Empresa los problemas para hacer frente a la nómina de septiembre ante los impagos del Ayuntamiento, que superan los 3,5 millones de euros desde el mes de marzo. "Nos comunicaron que es posible que no tengan liquidez para poder abonar la nómina de las trabajadoras y trabajadores que prestan su servicio municipal", señalan desde el comité en un comunicado, en el que anuncian que han solicitado una cita urgente con el alcalde para que les informen "de primera mano en qué situación van a quedar las personas que prestan su servicio en colegios y dependencias". "No vemos justo que por temas que no son de la incumbencia de la plantilla ésta se vea perjudicada y peligre su salario", apuntan.

Para el comité, "los problemas de los políticos con la empresa los deben solucionar ellos, pero sin salpicar a la plantilla y sin que nuestra economía familiar peligre". "No vemos justo que, por una mala previsión en el pago de las certificaciones a la empresa, por estar la contrata fuera de contrato, peligren las nóminas de las personas que están cumpliendo con el servicio y máxime en ésta época que estamos viviendo donde el servicio de limpieza es primordial debido a la alerta sanitaria", señalan los representantes de los trabajadores, que aseguran que tampoco entienden "que no se paguen las certificaciones y sí se recurra a un contrato de emergencia para el refuerzo de la limpieza escolar municipal por el importe de 2,3 millones de euros".

Desde el bipartito señalaron ayer que el interventor tenía paralizado el pago de las certificaciones desde que el contrato finalizó en febrero, fecha desde la que el servicio se ha seguido prestando fuera de contrato.

La polémica en torno a este servicio no es nueva. De hecho, las supuestas irregularidades en el servicio provocaron la creación de una comisión que ha finalizado con unas conclusiones pactadas por la izquierda y Vox en las que se concluye que hubo irregularidades.