Afincada en Alicante desde los 9 años y madre de un hijo de 18 años en paro y de otro de 13 años en el instituto, Carmen empezó a arreglar papeles en junio y solicitó el recurso en agosto. «Piden muchos papeles, y no hay facilidades. Los teléfonos estaban saturados y son de pago, te pasaban con una máquina, todo eran pegas», recuerda la peticionaria, que trabajaba los veranos en hostelería, aunque éste no le han llamado por la pandemia. Su marido, transportista, apenas hace portes ahora. «Si esto es para los pobres lo veo complicado, porque hay gente analfabeta que no sabe de ordenadores y sin dinero para pagar llamadas». Espera que concedan la ayuda a la familia. «Me pertenece porque no tengo nada pero el Gobierno lo tiene muy mal gestionado y a lo mejor me dan menos de lo que cobramos», 400 euros de renta mínima de inclusión. «La ayuda, si dieran lo que dicen, sería buena para los pobres, que hay muchos».