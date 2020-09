Los grupos de izquierdas en la oposición municipal de Alicante (PSOE, Unidas Podemos y Compromís) han presentado hoy quejas al Síndic de Greuges por la decisión del alcalde, Luis Barcala, de "no aceptar las mociones presentadas por estos grupos al próximo pleno del 24 de septiembre y convertirlas en mociones".

Las tres formaciones llevan meses criticando la "actitud déspota y de secuestrar el debate político" de Barcala con las mociones e iniciativas que presentan al pleno, ya que automáticamente convertía en declaración institucional cualquier moción de calado político presentada por la oposición. Las mociones son de obligado cumplimiento para el gobierno municipal, mientras que las declaraciones institucionales suponen el traslado de peticiones, normalmente a otras administraciones.

El portavoz del grupo socialista, Francesc Sanguino, ha recordado que su grupo ya presentó "una queja al Síndic por la transformación de mociones en declaraciones institucionales y que el propio Síndic de Greuges nos dio la razón". "Nuestra intención era tener una segunda opinión de si estábamos en la línea correcta. Pensábamos que para este pleno iba a cambiar atendiendo al dictamen del Síndic, pero vemos como Barcala no hace tampoco caso al Defensor del Pueblo valenciano", ha señalado Sanguino, para quien es "una contradicción enorme que se diga ahora que se pretende negociar los presupuestos de Alicante con nosotros pero que luego no se nos deje presentar mociones que deberían estar en esos presupuestos". Es decir, "todas las mociones que se han pasado a declaraciones institucionales atañen a la ciudad de Alicante y las declaraciones institucionales que presentan ellos no atañen directamente, sino que son a instituciones superiores", ha añadido.

Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, ha explicado que "han sido dos las mociones del grupo municipal que el bipartito ha pasado a Declaración Institucional". "Una era conjunta con el PSOE-PSPV para que se recupere el proyecto de mediación intercultural a 4 bandas. Y la otra moción era para que se convoque de inmediato la comisión del plan integral de la zona norte. Son mociones que van dirigidas al gobierno de la ciudad de Alicante, que quieren crear agenda política en la ciudad”, ha añadido. Por ello el portavoz de la coalición podemita ha dicho que no entienden "por qué se nos pasan a Declaración Institucional". "Los grupos de la oposición tienen que tener mecanismos para fiscalizar, poder introducir cuestiones de relevancia municpal en la agenda, y las declaraciones institucionales consideramos que deben estar para otros menesteres como efemérides o cuestiones simbólicas”, ha concluido López, quien ha instado a “atender a las resoluciones del Síndic de Greuges, y a cualquiera de los organismos públicos e independientes de la Generalitat. Obvian cualquier tipo de critica y reprimenda de organismos que están para velar por la transparencia y la democracia. Insistimos en que estas mociones se tienen que debatir, se tienen que votar y Barcala tiene que cambiar la actitud oscura y autoritaria con la que ejerce de alcalde de Alicante”.

Por último, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha denunciado que "el bipartito de Barcala insiste en no dejar trabajar a la oposición, en ponernos las cosas complicadas, incluso con una resolución de la Sindicatura de Greuges que dice de forma clara que hay que respetar estas mociones que presentamos la formaciones políticas al pleno tal y como se presentan, y Barcala no tiene porque cambiarlas”. Desde la formación han insistido en que en este caso se trata de una moción que han presentado para que el gobierno municipal realice actuaciones centradas en las personas mayores, uno de los colectivos que más sufren las consecuencias sanitarias, económicas y sociales de la crisis del Coronavirus. "Creemos que esto tiene que ser una moción porque le pedimos al gobierno municipal que realice determinadas acciones y no a otras administraciones, lo que entenderíamos que fuera una declaración institucional, otra cosa es que este acuerdo tenga valor vinculante o no. Barcala sigue sin poner en marcha unas reglas del juego justas desde que cambió las anteriores por su capricho y empezó a usar pleno municipal como su cortijo, y en eso estamos la oposición progresista totalmente alineados", ha concluido Bellido.