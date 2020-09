El diputado nacional y portavoz de Turismo del Grupo Parlamentario Popular, Agustín Almodóbar, ha subrayado, ante la última propuesta del Gobierno de Sánchez para prorrogar los Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTE), que si “el Gobierno de España no los prorroga a todos los sectores afectados por la crisis, como la hostelería o el comercio, cientos de empresas y de puestos de trabajo están abocados a desparecer”.

“El Gobierno de Sánchez quiere dejar fuera de la extensión de los ERTES a la hostelería o el comercio, un planteamiento que no tiene ni pies ni cabeza porque este sector está vinculado directamente con el turismo y es uno de los que más ha sufrido la caída de su facturación a causa de la crisis sanitaria”, subraya Almodóbar.

“Si no prorrogan los ERTES más a allá del 30 de septiembre, estos van a terminar computando en las listas del paro, algo que a toda costa debemos evitar”, afirma el diputado benidormí, quien ha dicho que “solo en la mano del Gobierno central está la solución”. “Desde el PP llevamos meses pidiéndole a Sánchez medidas en línea con otros países europeos, pero la nefasta gestión de su Gobierno está provocando que España vuelva a liderar los peores datos, tanto en contagios, como en actividad económica con una caída brutal del PIB en más de un 15%”, recalca.

“La hostelería es uno de los sectores más afectados por las restricciones que se han tenido que tomar para hacer frente a la pandemia, 40.000 negocios ya no volverán a abrir nunca sus puertas, por lo que al sector no se le puede negar que no puedan prorrogar los ERTES”, subraya Almodóbar. Incide en el hecho de que “el PP no se va a poner de perfil ante el caos por la falta de transparencia en la gestión del Ejecutivo central, por lo que vamos a seguir exigiendo al Gobierno socialcomunista respuestas claras sobre la situación de los ERTES y medidas claras en apoyo a nuestro sector turístico en su conjunto”.