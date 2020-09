La asociación de vecinos de Colonia Requena, en la zona Norte, que ha tenido muchas diferencias con la concejala de Acción Social, Julia Llopis (PP), durante toda la pandemia, se asociará con la parroquia de los Desamparados, en el mismo barrio, para poder distribuir alimentos a las familias vulnerables dado que el Ayuntamiento no les cede el centro municipal Pedro Goitia como pidieron. La asociación volverá a solicitar este centro no obstante, porque ha modificado sus estatutos para poder participar del programa del Banco de alimentos y poder seguir con esta tarea ante las necesidades de hambre en el barrio. El PSOE les apoya y alerta de la situación crítica que se puede producir el barrio sin ese local ya que atienden entre 300 y 400 familias al día que se quedarían sin comer.

Actualmente, el presidente vecinal, Antonio Colomina, sigue manteniendo en su negocio particular (un bar) unos 200 de kilos del millar que llegó a almacenar durante la pandemia al no tener otro espacio para guardarlos. Espera el cambio de estatutos para poder repartir alimentos cada 12 días en la iglesia, e insiste al Ayuntamiento que le permite almacenarlos en el centro social Pedro Goitia, ahora cerrado, y se ofrece incluso a pintarlo. Durante lo peor de la crisis atendía una media de 270 familias diarias.

El Grupo Municipal Socialista alerta de la situación crítica que se puede producir en Colonia Requena si el Ayuntamiento no les cede un local municipal para distribuir alimentos. La Asociación de vecinos de Colonia Requena ha solicitado a la Generalitat ser distribuidores del Banco de Alimentos, "para ello, se asociarán con la parroquia de los Desamparados con el fin de distribuir alimentos. Eso hace que necesiten un local para almacenarlos indefectiblemente. En abril pasado, pidieron al Ayuntamiento el uso del Centro Municipal Pedro Goitia pero no ha contestado a esa solicitud durante los meses que han pasado y el centro tiene cerrada la planta de abajo", explican. En aquel momento ,recuerda el PSOE, la Concejalía les propuso como punto logístico un colegio público, pero la distancia entre el barrio y el centro dificultaba mucho la logística y la Asociación no lo pudo siquiera considerar.

“La asociación de vecinos nos ha informado que van a volver a solicitar por escrito el uso de la planta baja del centro Pedro Goitia ya que si les aprueban la solicitud no tienen ningún local para almacenar los alimentos de los que le provea el Banco de Alimentos” . Durante estos meses han modificado sus estatutos para poder participar del programa de esta entidad "y están a punto de recibir la aprobación del mismo. Sin embargo no cuentan con un local en el barrio para poder hacer la distribución de alimentos. Si el Ayuntamiento no permite la cesión del Pedro Goitia o no les ofrece una alternativa dentro del barrio, tendrán que suspender la distribución del Banco de Alimentos y con ello entre 300 y 400 familias se quedarían sin comer".

"Teniendo en cuenta que Cáritas ya no los provee de alimentos para el barrio, solo les queda la opción del Banco de Alimentos, pero la negativa del Ayuntamiento bloquea la solución alimentaria para todas estas familias", explican los socialistas.

PSOE

El portavoz del PSOE, Francesc Sanguino, considera que este es un episodio más del "bloqueo inmisericorde" del alcalde Luis Barcala y la edil Llopis a las iniciativas de Colonia Requena, "les puede más su rencor, hasta el punto de pasarse por alto sus obligaciones como munícipes con respecto a la ciudadanía", señala.

“No tiene ningún sentido que un centro cerrado no pueda convertirse en punto logístico para poder alimentar a centenares de familias, y si hay un motivo, Barcala lo debería haber explicado hace muchos meses. Para Barcala es el momento de colaborar si quiere que los socialistas les apoyemos en iniciativas estratégicas para la ciudad, porque cada necesidad de los barrios más desfavorecidos es para nosotros absolutamente estratégica. Estamos abiertos a que nos explique por qué no puede ceder ese centro cuando han estado cediendo otros como el de Tómbola durante estos meses", dijo el portavoz socialista. "Los socialistas estudiaremos cuantas acciones podamos llevar adelante con el fin de facilitar al máximo la provisión de alimentos a las familias de Colonia Requena o a cualesquiera de otros barrios de Alicante".