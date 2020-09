La crisi sanitària del covid-19 ha fet que el començament del curs escolar 2020-2021 haja sigut molt diferent de tots els que havíem vist fins ara. Les classes presencials, però, s'han représ i continuen, dins del marge de normalitat que permeten les circumstàncies. Malgrat els casos puntuals de contagis de coronavirus que anem coneixent cada dia, la formació de xiquets i joves prossegueix. També està sent així als ensenyaments de cicles formatius, on les classes s'han iniciat de la mateixa forma que a Secundària i Batxillerat.

Ara bé, el desenvolupament del curs a la Formació Professional planteja alguns dubtes específics, ja que l'essència d'aquests estudis és que no es queden només en les classes teòriques que es fan a les aules. Ben al contrari, les pràctiques que es fan a empreses i organismes suposen un element fonamental, ja que és en elles on l'alumnat adquireix gran part dels coneixements que els permetran en un futur realitzar la professió que estan aprenents. Per a molts, és la primera oportunitat professional, a més de la possibilitat que les pràctiques tinguen continuïtat en forma de contrat laboral.

Així, davant la situació que vivim en aquests moments a causa de la pandèmia de covid-19, sorgeix el dubte de què passarà amb les pràctiques dels cicles formatius. Serà possible dur-les a terme, tenint en compte que en la majoria de casos la feina obliga no només a la presencialitat, sinó a la proximitat física entre les persones al lloc de treball? De quina forma es podrà garantir el dret a l'aprenentatge amb la seguretat d'alumnes, de professors i de tutors de pràctiques? Són qüestions que, entre altres, es podran resoldre al seminari digital que el diari INFORMACIÓN ha organitzat per a aquest divendres 25 de setembre, en col·laboració amb la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en una nova sessió del cicle «Converses de futur».

La cita porta com a títol «El nou model d'FP valenciana». El director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, Manolo Gomicia, serà el ponent d'aquesta jornada, que començarà a les 11.00 hores. En ella s'aprofundirà, entre diferents aspectes, en com ha de ser l'aprenentatge de cicles formatius al llarg del present curs i en la interacció que, necessàriament, ha de donar-se entre l'oferta formativa i el teixit econòmic; quins sectors són els que ara tenen una major projecció en aquests estudis. Les oportunitats professionals que suposen les pràctiques seran un altre tema a tindre en compte.

De la mateixa forma que en anteriors ocasions, els participants en la sessió podran fer en directe les preguntes que estimen oportú perquè el ponent les responga. La inscripció en el seminari digital, com sempre, està oberta a tothom i és gratuïta; l'únic requisit és inscriure-s'hi prèviament a la web del Club INFORMACIÓN: club. diarioinformacion.com.