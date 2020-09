La patronal hotelera Hosbec ha presentado una batería de propuestas para tratar de amortiguar la grave crisis económica que ha provocado la pandemia del coronavirus en un sector, el turístico, como miles de trabajadores en el paro, de momento temporal, y que no prevé comenzar a levanta cabeza hasta la primavera de 2021, si es que entonces ha caído la incidencia del covid. Como medida de choque urgente, los hoteleros insisten en que se diseñe un sistema de ERTE adaptado por el turismo, que se prorroguen hasta junio de 2021 garantizando el cobro de un 70% de la prestación y la posibilidad de establecer ERTE discontínuos para las empresas que puedan trabajar los fines de semana, de jueves a domingos, facilitando la apertura de centros de trabajo durante esos días a la semana (cuando más demanda de clientes tienen los hoteles durante todo el año) con la simplificación administrativa de toda la tramitación con altas y bajas comunicadas telemáticamente tal y como se hace con los contratos de trabajo.

Los hoteleros plantean también a la Comisión Europea la necesidad de establecer criterios y umbrales comunes para determinar el riesgo epidemiológico, (incluido un sistema común de codificación por colores para identificar las zonas de riesgo) y aplicar medidas comunes para poner en marcha al salir y volver de las zonas de riesgo. Sustituir la necesidad de la cuarentena de los viajeros por pruebas y rastreo completos y económicos. Evitar las restricciones generales a la libre circulación mediante la aplicación de medidas más específicas de alcance geográfico limitado. Evitar la imposición de restricciones de viaje a los pasajeros en tránsito. Acordar reglas comunes para solicitar resultados negativos del covid-19 antes del viaje cuando sea necesario . Garantizar la compatibilidad de las aplicaciones de rastreo de contactos en la UE y la armonización de los formularios de localización de pasajeros basados en normas internacionales. "Estas mismas reglas deben formar parte de un acuerdo estratégico con Reino Unido en esta fase final de Brexit con relaciones bilaterales de igual a igual y con una duración de al menos hasta diciembre de 2021", según ha hecho público la patronal en un comunicado.

Por otro lado, los hoteleros reclaman al Gobierno el compromiso congelar la subida de impuestos vía IVA, manteniendo el sector en el IVA reducido (10%) sin que sea elevado al alza. Algunos programas, como los de turismo social, podrían tributar al IVA súper reducido (4%) así como un posible campaña de reactivación del sector, tributando temporalmente a este tipo super reducido (primavera-verano 2021).

Hosbec carga también contra las administaciones locales. "Desde el inicio de la pandemia, el compromiso ha sido mínimo o claramente inexistente. Casi ningún ayuntamiento, de los turísticamente relevantes, ha anunciado medidas consistentes en la rebaja de impuestos o tasas a los establecimientos hoteleros. Solicitamos una bonificación o reducción de impuestos y tasas municipales proporcional al periodo de cierre forzoso vinculado a covid-19. Los ayuntamientos podrán utilizar su superávit y la eliminación de la regla de gasto para compensar las bonificaciones de impuestos durante los ejercicios 2020 y 2021".

Con el fin de apoyar a las empresas del sector turístico para que superen meses de, en algunos casos, pérdidas extremas de facturación, debería considerarse la posibilidad de adoprar medidas que permitan la reestructuración de los reembolsos de préstamos y otros instrumentos financieros. " Los contratos de alquiler de negocios turísticos deberán renegociarse al menos durante el tiempo que dure esta crisis, pudiendo acordar suspensiones de pago de renta y aplazamientos hasta que la comercialización haya vuelto a nivele de normalidad", según Hosbec.

Deben ampliarse los plazos establecidos tanto de carencia (ampliar a dos años) como de devolución (ampliar una anualidad adicional a la concedida en el crédito) y "al menos el 30% (27.000 millones de euros) de las ayudas a fondo perdido (77.000 millones de euros) que podría recibir España del fondo de recuperación y reconstrucción anunciado por la Unión Europea, debe destinarse al sector turístico"

Por otro lado, debe haber una regulación legal para las modificaciones de potencia para hoteles, alojamientos y empresas turísticas que se vean obligadas a cerrar sus instalaciones por causa del Covid19. Hasta este momento sólo se permite una modificación al año, que fue utilizada en el momento del cierre legal en marzo 2020. Se pide la bonificación a las instalaciones de energía fotovoltaica instalada en hoteles, así como la exención de IVA y de otros impuestos a la energía obtenida de fuentes renovables como compromiso con la sostenibilidad.

Con el objeto de reactivar la actividad aérea y ayudar a las compañías a recuperar sus volúmenes de actividad, se deben incluir políticas activas de bonificación durante este último trimestre de 2020 y todo el año 2021

EL BONO VIAJE ESPAÑOL

"Ya lo indicamos cuando el presidente del Gobierno presentó el esquelético Plan para el Turismo Español en julio 2020: no contenía ni una sola medida de estímulo a la demanda nacional, que sí habían contemplado algunos de nuestros vecinos y competidores como Italia y Francia. La fidelidad del cliente español debe tener su recompensa: la puesta en marcha de un sistema de bono-viaje no sólo no es un gasto, sino que puede general un mayor ingreso para las arcas públicas que el presupuesto que se destina. Va a ser necesario en la fase de reactivación: primavera 2021 o incluso antes, en otoño-invierno 20-21 si se levantan las restricciones internacionales", apunta Hosbec. Y se debe establecer la existencia de hoteles refugio situados estratégicamente en cada destino para poder alojar a los clientes que puedan estar afectados por Covid durante su estancia turística.