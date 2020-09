El portavoz socialista, Francesc Sanguino, ha anunciado hoy, tras la Junta de Gobierno Local, que el Grupo Municipal Socialista (GMS) va a solicitar un pleno extraordinario sobre el Plan Edificant para "agilizar" la construcción del nuevo Colegio de El Somni. El portavoz socialista afirma que "el señor Barcala no valora la urgencia para realizar este centro educativo, que lleva esperando 16 años". "Dada esta dejadez, el PSOE solicitará este pleno para que se haga todo lo necesario y se empiece a construir de forma inmediata. Si ellos -en referencia al PP- no lo tienen sobre la mesa, nosotros sí", ha argumentado Sanguino, quien recuerda que la construcción del nuevo colegio de El Somni lleva muchos años esperando. "Nosotros, cuando llegamos hace un año, se nos dijo que todo estaba resuelto, en el mes de julio nos dijeron que iba adelante. Luego, en el mes de agosto, envían un comunicado a la Conselleria de Educación diciendo que se quitan de en medio porque el procedimiento es muy complejo, cuando lo están siguiendo una decena de ayuntamientos mucho más pequeños que el de Alicante". El socialista pasa por alto que las siglas de su grupo municipal sí estaban representadas el pasado mandato, en el que estuvo al frente de la Alcaldía durante tres años.

Sanguino ha puesto varios ejemplos sobre lo que sostiene es una incapacidad de Barcala para gestionar el Plan Edificant: “El Ayuntamiento de Sant Joan está gestionando 12 millones dentro del Plan Edificant hace tres años y está construyendo el Colegio Lo Romero con 160 funcionarios y con tres funcionarios en Contratación; el Ayuntamiento de Elda está gestionando 14 millones de euros y el de Elche está tramitando 30 millones desde que se inició el Plan Edficant”, ha matizado el portavoz.

“La señora Julia Llopis contesta en agosto a la Generalitat Valenciana que el procedimiento le parece muy complicado. A mí no me extraña que a la concejala del PP le parezca muy complicado, pero no es posible que Hondón de las Nieves esté en el programa y esté tramitando esto y que el Ayuntamiento de Alicante sea incapaz de llevarlo adelante, cuando Elche está tramitando 20 centros y 30 millones de euros. San Juan tiene una población de 25.000 habitantes y está gestionando 12 millones de euros. No tiene ningún sentido. Si realmente no saben gestionar, pues entonces deberían apartarse y dejar que otros lo hagan. Pero no tiene sentido que digan que es complicado y complejo”, ha finalizado Sanguino.