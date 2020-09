Socorristas solo en la mitad de la playa de San Juan y El Postiguet a pesar del tiempo veraniego

Según el pliego del servicio de socorristas, la temporada alta finaliza el 15 de septiembre. A partir de esa fecha y hasta el 15 de octubre, la vigilancia se limita a los fines de semana y festivos en San Juan 2 (el tramo más próximo a El Campello) y el Postiguet. Sin embargo, la bolsa de horas que la contratista ofreció para mejorar su oferta permitirá que el servicio se amplíe a todos los días de la semana, pero solo hasta el 30 de septiembre. En el resto de playas, como Urbanova, Albufereta, Almadraba y la mitad de San Juan más próxima al Cabo de la Huerta, ya no está en marcha el servicio de vigilancia.

Esta queja se repite cada año, ya que el nuevo contrato no mejoró una situación que no es nueva. De hecho, la concejala popular Mari Carmen de España, en su año como titular de Turismo, admitió que el contrato era insuficiente («Creo que toda la playa de San Juan debería estar incluida en el contrato, por lo que trabajaremos para que así sea en otros años»). Sin embargo, el nuevo pliego no mejoró esa evidente deficiencia.

Desde la oposición, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, criticó ayer esa anomalía en San Juan, la playa más emblemática de Alicante: «Nos han llegado quejas de alicantinos que no podían comprender cómo en la playa de San Juan, en un día de afluencia importante, solo había socorristas en una parte y no en la otra. Era una situación impropia de una playa con esta extensión y que recibe a tantos bañistas de la ciudad y visitantes en un día de finales de verano con unas condiciones meteorológicas favorables para el baño». Bellido, por otro lado, reprochó que desde el área de Turismo no se vaya mejorando el contrato con el paso de los años, en un Ayuntamiento ya sin la losa de la intervención desde el Ministerio de Hacienda. «Estos detalles, junto haber pasado cerrada la Oficina de Turismo todo el verano, nos indican que la apuesta por el turismo del bipartito de derechas tiene mucho de un postureo que no llega a concretarse en actuaciones que aumenten el valor de nuestras prestaciones turísticas».