Siete meses después, la cesión de la parcela para la construcción del nuevo colegio de La Almadraba, cuyos alumnos dan hoy clase en barracones, parece que ve la luz. Así lo confirmó ayer el bipartito de Alicante, que aseguró que ya ha completado los trámites urbanísticos que arrancaron a principios de año, según la Conselleria de Educación. De ser así, el departamento que dirige Vicent Marzà ya podrá licitar el proyecto. La obra tiene un presupuesto que ronda los 7,5 millones de euros.

Éste fue uno de los asuntos que se abordó ayer en la reunión entre la Conselleria de Educación, el bipartito de Alicante, a la que también acudieron representantes del colegio El Somni, uno de los centros incluidos en el Plan Edificant, que está a la espera de que el gobierno municipal lleve a Pleno la delegación de competencias necesaria para que la conselleria transfiera la financiación para la construcción, que ronda los 5,7 millones de euros. Ese trámite no se llevará a cabo en la sesión de hoy, ya que el bipartito asegura que no había tiempo material. No se descarta, según se abordó en el encuentro a tres bandas, que se celebre un pleno extraordinario. Con todo, no hay fecha para completar ese trámite necesario.

Por otro lado, la reunión sirvió para acordar que la conselleria, el bipartito y la comunidad educativa de El Somni mantengan reuniones periódicas para seguir de cerca los avances del proyecto. En cuanto el Ayuntamiento apruebe la delegación de competencias en sesión plenaria podrá iniciar la licitación del proyecto, paso previo a la licitación de las obras que se prevé para dentro de un año.

La edil de Educación, Julia Llopis, defendió ayer que el proyecto está en plazo: «El calendario presupuestado de las obras comprende el periodo de 2021 a 2023, para la redacción del proyecto, licitación, contratación y ejecución de las obras, por lo que estamos dentro del periodo previsto para la tramitación previa al inicio del proceso de la licitación de la redacción del proyecto y ejecución de las obras». Por su parte, el director General de Infraestructuras Educativas, Víctor García, explicó ayer que, si el Ayuntamiendo no bloquea el trámite pendiente, «podría iniciar a octubre los trámites para licitar el nuevo colegio de El Somni y ya no parar hasta que acabe su construcción, ya que la financiación para los tres próximos años está asegurada».