En menos de un mes la ocupación de camas de UCI con pacientes de coronavirus se ha triplicado en la provincia de Alicante y los hospitales públicos ya tienen un 25% de sus camas ocupadas. Los especialistas advierten de la velocidad con la que están aumentando los ingresos en estas unidades, lo que puede desembocar en problemas más pronto que tarde. «Tenemos más de un cuarto de ocupación y de seguir este ritmo en dos semanas los hospitales se verán obligados a desplegar sus planes de contingencia para poder atender a todos los enfermos de coronavirus», advierte José María Núñez, vocal de la Sociedad Valenciana de Medicina Intensiva.

Estos planes incluyen volver a abrir las zonas extendidas que los centros sanitarios pusieron en marcha a contrarreloj en las áreas de Anestesia en la primera ola de la pandemia para poder atender a los pacientes críticos. Con el descenso de casos, en junio, estas zonas volvieron a su actividad normal de asistencia a enfermos recién operados, pero están preparadas para poder ser habilitadas de nuevo en menos de 48 horas por si es necesario volver a utilizarlas para atender a pacientes de covid.

Según los últimos datos de la Conselleria de Sanidad, en las Unidades de Cuidados Intensivos de la provincia hay ingresadas 35 personas, la inmensa mayoría en los hospitales públicos, donde hay habilitadas 130 camas para estos enfermos. Pero hay que tener en cuenta que a las Unidades de Cuidados Intensivos no solo llegan enfermos covid, también personas que han sufrido accidentes, infartos, ictus o que han sido sometidos a operaciones complejas, ya que los hospitales están funcionando para mantener las operaciones programadas. De hecho, según los datos de la Sociedad Valenciana de Medicina Intensiva en estos momentos hay ocupadas casi 300 de las 471 camas de UCI de la Comunidad Valenciana, 83 de ellas por pacientes de covid.

En algunos centros sanitarios reconocen que la situación es complicada. «Espero que a lo largo del día podamos dar altas, porque solo nos quedan dos camas libres para pacientes covid y dos para niños, el resto de la UCI está llena», señalaban ayer a mediodía un médico del Hospital General de Alicante, donde hay ingresados siete pacientes con coronavirus entre la UCI y el servicio de Anestesiología, que en esta segunda ola de la pandemia está atendiendo a enfermos de covid desde el inicio, ya que en la UCI solo se ha dejado un box con seis camas. En el Hospital General de Elche hay cinco pacientes en situación crítica de los 24 puestos con los que cuenta, tras haberse duplicado su espacio.

La provincia de Alicante dispone de 195 camas para enfermos en situación crítica si se tienen en cuenta los hospitales públicos y privados, que se pueden duplicar en caso de que arrecie la pandemia de coronavirus. «No esperábamos que en septiembre estuvieran ocupadas el 25% de las camas de UCI, cuando los colegios e institutos no han hecho más que empezar y estamos esperando a ver qué efecto tiene en el aumento de casos», sostiene Félix Gutiérrez, jefe del servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital General de Elche. Para Gutiérrez no hay muchos motivos para el optimismo, aunque la situación de la Comunidad Valenciana esté mejor respecto a otras autonomías. «Estamos bien si nos comparamos con otras zonas de España, pero la incidencia en la provincia del covid no deja de ser elevada, superior a otros países de nuestro entorno». Por eso Gutiérrez apela a la responsabilidad ciudadana: «estamos en un momento crucial y no podemos bajar la guardia» en cuanto a aplicar las medidas de distanciamiento, lavado de manos y uso de mascarillas.

En cuanto a la ocupación de camas hospitalarias, en estos momentos hay ingresadas 177 personas, lo que supone el 3,5% de las 5.000 camas con las que cuenta la provincia de Alicante, entre hospitales públicos y clínicas privadas. Según los planes de contingencia de la Conselleria de Sanidad, estas camas pueden llegar a ser 7.000 en caso de que la pandemia arrecie, al incluir las del hospital de campaña, los hoteles medicalizados y otros recursos que se podrían emplear para el ingreso de enfermos. En cuanto a camas de UCI se puede llegar a contar con 400, entre las que tienen los hospitales privados y en las zonas de anestesia.

Más optimista en cuanto a la evolución de la pandemia en la Comunidad Valenciana se muestra Rafael Ortí, presidente de Sociedad Española de Medicina Preventiva, para quien la marcha de los turistas con la llegada de septiembre mejorará la situación epidemiológica. No obstante Ortí piensa que la Comunidad no ha hecho los deberes, «ya que se ha dejado todo el peso del seguimiento de casos en Primaria y no se ha hecho equipo con especialistas en salud pública».