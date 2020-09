"En estos momentos no está previsto tomar ninguna nueva medida en Alicante". El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado que la tasa de contagios en la Comunidad Valenciana es de las más bajas de España, aunque ha advertido de que "esto no es una competición". Dentro de esta realidad la provincia ya ha superado los 300 contagios diarios y en estos momentos está por encima de la provincia de Valencia en nuevos casos detectados.

Preguntado por si en la provincia el Consell valoraba adoptar medidas más restrictivas en la lucha contra el coronavirus como se ha realizado en Valencia y su área metropolitana donde se han conseguido contener los contagios, Puig ha afirmado que "Alicante estaba en una situación más positiva y han subido los casos, pero hay que analizar bien la situación. A día de hoy no está previsto aumentar las restricciones que ya tenemos y que se van a mantener en toda la Comunidad Valenciana a partir del lunes".

El jefe del Consell ha realizado estas declaraciones tras la apertura del curso académico universitario en la Comunidad Valenciana, que se ha celebrado esta mañana en la Universidad de Alicante (UA).

Puig ha afirmado que "tenemos que ser persistentes en las medidas de protección y ser muy conscientes de que donde se producen muchos brotes es en el ámbito familiar y social y es donde debemos ser más exigentes con nosotros mismos. Sé que es complicado y que no forma parte de nuestra cultura pero no podemos comportarnos como siempre, esa es la realidad. Debemos ser conscientes de que tenemos que cohabitar con el covid mientras no haya una vacuna".