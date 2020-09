El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha admitido parcialmente el recurso presentado por el exalcalde Gabriel Echávarri contra la sentencia por el despido de la cuñada del ahora alcalde Luis Barcala, dejando la pena de inhabilitación para cargo público en cuatro años y seis meses frente a los nueve dictaminados por la Audiencia Provincial. Durante el juicio, la Fiscalía, a través de José Llor, pidió diez años de inhabilitación por prevaricación. La Sala de lo Civil y Penal del TSJ decide rebajar la condena al considerar que "debe apreciarse la circunstancia atenuante de reparación del daño como muy cualificada, dado que el culpable procedió a reparar el daño ocasionado a la víctima con anterioridad a la celebración del juicio oral".

Según el TSJ, "se considera que en el caso enjuiciado, el acusado reaccionó con rapidez, a los pocos días de haber tomado la inaceptable decisión que ha motivado su condena penal, cuando tras haber escuchado lo que se dijo y aprobó en el pleno municipal recapacitó y decidió dejar sin efecto su anterior decisión de cese de la funcionaria interina". Esto permite, según el tribunal, "apreciar una circunstancia atenuante de reparación del daño causado como muy cualificada, ya que adoptó las medidas oportunas para volver a la situación anterior a su indebida actuación". El tribunal explica que no va más allá en la modificación de la sentencia de la Audiencia porque para rebajar aún más la pena "sería preciso que esa especial intensidad de la atenuación fuese aún más relevante, y se viese en la actitud y comportamiento del encausado un afán de reparación que se pudiese calificar como especialmente intenso, como podría haber sido la realización de algún acto de compensación material o económica a favor de la perjudicada con el cual tratase no sólo de restituir las cosas a su estado anterior sino además de compensar de una manera significativa el perjuicio moral ocasionado, lo que no ha ocurrido en el presente caso".

A principios de este año, la Audiencia Provincial condenó al exalcalde de Alicante Gabriel Echávarri a nueve años de inhabilitación para cargo público por el despido como trabajadora interina del Ayuntamiento de Catalina Rodríguez, la cuñada del entonces portavoz de la oposición y hoy alcalde, Luis Barcala. Según la sentencia de la Audiencia, el despido de la cuñada de Barcala "tenía la finalidad no ya de perjudicar a la interina, única cesada entre cientos de interinos, sino que constituía un acto de venganza contra el entonces portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, Luis Barcala, quien ese mismo día había interpuesto una denuncia contra el hoy acusado por un presunto delito de prevaricación, hecho este plenamente conocido por Echávarri". Además, la sentencia añade que con el despido "no solo se omitieron trámites esenciales del procedimiento sino que la ilegalidad de la resolución es palmaria, y no puede explicarse mediante una argumentación técnico-jurídica medianamente razonable".

El TSJ mantiene que el despido de la funcionaria interina significó un "abuso de poder al haberse desviado de los fines propios de su actuación pública como alcalde, ya que se prevalió de su superior posición política y administrativa para ejercer las presiones adecuadas que movieran las voluntades de quienes estaban bajo sus órdenes para conseguir su fin particular de represaliar a un rival político por haberle denunciado un par de días antes por un presunto delito de prevaricación supuestamente cometido por dicho alcalde".

Echávarri, por su parte, también fue condenado a doce años más de inhabilitación por el fraccionamiento de contratos de Comercio, un asunto que está recurrido ante el Tribunal Supremo.