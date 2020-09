Durante las primeras semanas del curso se han dado casos positivos por covid-19 en más de 65 grupos de, por lo menos, 55 colegios e institutos de la provincia. Una cifra que se considera baja para lo que se esperaba con el regreso de los estudiantes a las aulas, a pesar de que cientos de alumnos hayan tenido que volver durante dos semanas a sus hogares para guardar la cuarentena tras haber estado en contacto con algún compañero que ha dado positivo. Los directores de los centros consideran que el nivel de incidencia es bajo, que se está actuando bien y que se cumplen los protocolos, aunque también reconocen que se debería hacer algo más para evitar que los alumnos de, por lo menos, los institutos no pierdan el ritmo en el caso de que estos o sus profesores sean aislados en sus hogares.

El presidente de la Asociación de Directoras y Directores de la Comunidad Valenciana, Toni González, apunta que «necesitamos de mejores medios en los institutos para que la enseñanza no se pare. Se da el caso de compañeros que están en casa aislados sin síntomas y a los que no les importaría dar clases online a sus alumnos, pero no contamos con los medios técnicos necesarios para hacerlo posible».

El representante de los directores de centros educativos también sostiene que se deben acortar los tiempos de respuesta desde que se sabe que un alumno o docente es sospechoso hasta que se tiene el resultado de la PCR. «La demora genera mucha incertidumbre y malestar entre la comunidad educativa», explica Toni González.

Así y todo, Ginés Pérez, presidente de la Asociación de Directores de Infantil y Primaria, sostiene que «la incidencia está siendo poco relevante y eso nos permite afrontar el curso con más normalidad, cumpliendo todos los protocolos que se han establecido para garantizar la seguridad».

Los representantes de los sindicatos también hablan de relativa normalidad, aunque, a la vez, hacen sugerencias para corregir los errores que se han ido registrando durante las primeras semanas en algunos centros que han tenido que comunicar casos positivos. El representante del STPV, Pep Coll, recuerda el caso del colegio Blasco Ibáñez de Elche que trató de notificar un caso positivo un sábado y no lo logró hasta el lunes. «Ahora parece que se han mejorado los canales de comunicación entre los centros educativos y Salud Pública», apuntó Pep Coll. Desde CC OO, Leo Pomares, insiste, en este sentido, en que «cada centro debe tener un responsable y un coordinador covid para que funcionen bien los canales en los que se comunican las incidencias».

Localidades

Durante las primeras semanas del curso se han dado casos de coronavirus en centros de más de veinte localidades de la provincia. Alicante, con una decena, y Elche y Orihuela, con siete, son las ciudades que tienen más casos, pero también se han dado en municipios como Villena, Campello, Castalla, Elda, Petrer, Aspe, La Vila, Torrevieja, Orihuela, San Vicente, Monforte, Pinoso, Benidorm, Xixona, Redován, Pilar de la Horadada, Callosa del Segura, La Nucía, Alcoy y Santa Pola.

Cuando los positivos se dan en un grupo burbuja, que son las clases de Infantil y los primeros cursos de Primaria, se aísla a toda la clase, mientras que en el resto de niveles, dado que en cumplimiento de los protocolos los alumnos y docentes deben llevar mascarilla y guardar la distancia de seguridad, solo se confina al positivo y a lo que Sanidad considera contactos estrechos, es decir, a los alumnos o docentes que hayan estado más expuestos a la persona que ha dado positivo.

Quejas

Es esto último es lo que más malestar está generando entre la comunidad educativa. Prueba de ellos son las quejas que ayer mostraban desde la comunidad educativa del IES Radio Exterior de Alicante, donde el positivo de dos alumnos de grupos diferentes solo ha puesto en cuarentena a varios de sus compañeros, mientras que la mayoría sigue asistiendo a clase con normalidad. Familias y docentes de este centro de Alicante se muestran contrarios al protocolo y consideran que lo más adecuado sería poner a los grupos de los alumnos que han hado positivo, y a sus docentes, en cuarentena, aunque esto suponga un parón en el curso, que es lo que se quiere evitar con los protocolos para evitar contactos.