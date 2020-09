El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha planteado esta mañana durante una jornada para ver estrategias turísticas en medio de la pandemia del covid la necesidad de señalizar las zonas turísticas españolas (rojo, amarillo y verde) en función de cómo esté la situación sanitaria del coronavirus y las medidas sanitarias de control. Algo similar a los semáforos instalados en las playas para regular el acceso. Mazón sostiene, para ello, que la Costa Blanca está mucho mejor que otras zonas turísticas, pero se ha visto perjudicada por la situación general. Mazón, máximo responsable de la política turística de la Diputación, ha inaugurado de la jornada sobre ‘Turismo en tiempos de pandemia. Claves y alternativas para la recuperación del sector’, donde ha hecho hincapié en que las últimas medidas adoptadas por el Gobierno central y la Generalitat Valenciana han provocado “enfado e incomprensión”, porque se deciden sin escuchar “ninguna propuesta alternativa”.

Durante el foro, organizado por Efe y À Punt y celebrado en la Biblioteca del MARQ, Mazón ha destacado el potencial de la Costa Blanca para adaptarse a las situaciones adversas, al tiempo que ha recalcado que el sector turístico de la provincia es “propositivo y no solo reivindicativo, porque es un sector fuerte, ejemplar y maduro al que no pueden pedírsele más esfuerzos para adaptarse a la realidad que nos acompaña”.

El presidente ha insistido en que la Sanidad “está por encima de todo, salvo que luego se demuestre que las decisiones que se han tomado no son las más adecuadas”, una puntualización que ha realizado al respecto de las últimas medidas adoptadas tanto por el Ejecutivo central como por el Consell y en las que, según el presidente, no se han tenido en cuenta a los diferentes colectivos turísticos.

“No se puede ir restricción tras restricción sin conocer al sector, que tiene una gran capacidad de adaptación. Ejemplos tenemos muchos. Alicante ha puesto en marcha la iniciativa ‘Alicante segura’ y Benidorm ha aprobado la puesta en marcha de su corredor turístico seguro. Son alternativas sensatas que se adecuan a las normativas impuestas”, ha concretado Mazón, quien ha confesado no entender la disposición de la Generalitat Valenciana de prorrogar 21 días más las restricciones al ocio nocturno y la hostelería.

Al respecto, ha matizado que los expertos sanitarios de la Conselleria “tendrán sus razones para hacerlo, pero no se entiende que por un lado digan que hay otra demora y por otro, no se ofrezcan datos concretos sobre la situación cuando estamos siendo propositivos y los alcaldes piden gestionar la situación”. Por ello, ha reclamado que se escuchen las alternativas que proponen ciudades como Alicante, Benidorm o Torrevieja, al tiempo que ha lamentado que no solo se daña al sector turístico, sino que colateralmente afecta al comercio de la provincia.

Además, ha recordado que antes de ayer el Gobierno de España “bajó los brazos” con la cancelación del programa del Imserso, “sin atender a realidades seguras que estamos ofreciendo y sin estudiar otras propuestas como un aplazamiento o un endurecimiento de las medidas sanitarias, que estamos dispuesto a cumplir y que ya cumplimos con antelación”, una decisión a la que se suma la carencia de un plan de medidas específicas para el turismo por parte del Ejecutivo central.

Mazón ha sentenciado que en un momento en el que “estamos a punto de repartir miles de millones para reactivar económicamente nuestros sectores productivos, el principal de ellos en España y en la provincia de Alicante, el del turismo, no tiene ni una sola medida planteada”. Por ello, ha reiterado que este nivel de contradicción “hace que elevemos el tono, porque no puede ser que la UE venga pidiendo proyectos en materia turística y que el Gobierno de España no tenga ni uno solo que plantear, más cuando es un sector que genera muchos empleos. Queremos que siga el flujo”.

El presidente ha iniciado su intervención dando la bienvenida a los participantes en un enclave único, como es la Biblioteca del Museo Arqueológico Provincial, al que ha tildado de “reclamo turístico importantísimo para la provincia, con cerca de 200.000 visitantes el año pasado”, al tiempo que ha apostado por establecer corredores culturales sanitarios turísticos, en tanto que estas acciones suponen un revulsivo importante para la provincia, cumpliendo rigurosamente las condiciones higiénicas que reclaman las autoridades.

Asimismo, ha valorado el trabajo de la vicepresidenta de la Diputación y diputada de Cultura, Julia Parra, para que llegue al museo en 2021 la nueva exposición de los Guerreros de Xi’an, que ha calificado como “el evento más importante que se celebrará en Europa en los próximos meses”.

Mesa redonda sobre turismo

Tras la inauguración, el director del Patronato Provincial de Turismo ha participado en una mesa redonda, junto con miembros del sector, donde ha explicado que, a pesar de todo, “tenemos un sector que no ha perdido competitividad”. Lo primero que hay que hacer, tal como ha indicado, es reconducir de manera conjunta y colaborativa la situación y promover alternativas hacia donde se dirija la demanda de los usuarios.

“Lo que más se aprecia en la Costa Blanca es el destino y la seguridad que ofrece, tanto en su oferta de sol y playa como con la movilidad entre municipios de interior y sus numerosas propuestas”, ha manifestado Mancebo, que ha apostado por implantar “palancas de cambio centradas en la sostenibilidad y la digitalización y en productos dirigidos a empresas y particulares, con experiencias alternativas orientadas a sus preferencias”.