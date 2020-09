La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport invertirà 17 milions d'euros en l'especialització de l'oferta de Formació Professional, dins d'un pla més ampli de modernització d'aquests estudis que té un montant global de 37 milions d'euros i que compta amb la implicació del Ministeri d'Educació. Així ho va explicar ahir el director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, Manolo Gomicia, qui va exposar algunes de les línies principals de l'estratègia per a impulsar l'FP. Una actuació, tal i com va explicar, per a adaptar-la a les necessitats del mercat laboral i dels principals sectors econòmics de la Comunitat Valenciana.

El responsable va ser el ponent d'una nova sessió del cicle «Converses de futur», organitzat per INFORMACIÓN en col·laboració amb del departament autonòmic. Gomicia va explicar que es treballa, de forma coordinada amb el Ministeri d'Educación, en «un model de desenvolupament d'FP integrada, on les persones entraran en funció de la seua necessitat professional», més enllà dels cicles formatius clàssics. Al respecte, el director general va recalcar que la Formació Professional «ha de contribuir sí o sí a l'ocupabilitat; tots els qui la cursen han de trobar faena i, si no, no té sentit». No obstant això, va posar alhora de relleu que aquests estudis també han de servir perquè la persona «continue formant-se al llarg de la seua vida professional» enlloc de quedar-se només com una etapa.

Per això s'ha posat en marxa un pla molt ambiciós, que entre altres aspectes pretén «acreditar i avaluar les competències de qui està fent faena però que mai no ha obtingut cap títol». Així, s'obrirà una convocatòria de 62.101 places de «competència professional», la qual, una volta obtinguda, donarà a més la possibilitat d'accedir a un cicle formatiu per a aprofundir coneixements o ampliar-los. Només aquest programa ja suposa una inversió superior als 13 milions d'euros, segons va indicar Gomicia. Seguretat i emergències, indústria, turisme i agricultura i ramaderia són principalment els sectors als quals pertanyen aquests professionals.

No obstant això, la principal inversió dins del pla de modernització de l'FP és la que es contempla per a l'especialització de l'oferta, de manera que s'ajuste més a les necessitats reals del mercat de treball de la Comunitat Valenciana. Gomicia va al·ludir de manera expresa a «la mancança de places qualificades a la Comunitat Valenciana», en sectors com la indústria,les tecnologies digitals o l'atenció a les persones, i que per això la necessitat de fer que els programes d'estudi permitisquen obtindre coneixements més precisos que els actuals. A més, va destacar que «volem que estiga distribuït, que hi haja oferta a tota la Comunitat Valenciana» enlloc de concentrar-se només a les principals ciutats del territori.

La formació digital del professorat, amb una inversió prevista de 285.000 euros, és un altre dels aspectes que es vol resoldre amb aquest pla. «Volem que més del 80% tinguen aquesta formació», la qual cosa suposa més de 3.000 docents. A més, es vol incidir en el foment de l'emprenedorisme: «Que l'alumnat tinga competències emprenedores innovadores, que siga capaç de crear la seua pròpia empresa». Es pretén crear a tota la Comunitat 52 d'aquestes aules d'emprenedorisme, a les quals treballaran més de 1.000 professors i de les quals es beneficiaran 5.000 alumnes. La inversió prevista en aquest concepte se situa en 260.000 euros.

L'increment de 9.000 places d'FP a tota la Comunitat Valenciana, vora 1.500 de les quals seran en instituts de la província d'Alacant, tal i com va publicar aquest diari fa uns dies, és una altra de les mesures previstes. Es preveu assolir una oferta de més de 120 cicles formatius presencials i 35 semipresencials. També es vol rellançar la qualitat de l'ensenyament, «que tots els centres tinguen recursos per a mesurar els seus resultats», un aspecte al qual es destinaran 50.000 euros.Implicació dels ens socials

La intenció de la Conselleria és posar en marxa totes aquestes novetats amb caràcter immediat. Així, Gomicia va assenyalar que bona part de les mesures de modernització de l'FP que va anar descrivint ja han començat o ho faran tot seguit, com la creació de nous cicles. A més, la campanya per a l'acreditació professional de les persones sense cap títol acadèmic s'iniciarà al novembre, i al desembre serà el torn de les noves aules interactives que suposaran 1,2 milions d'euros d'inversió.

Gomicia va destacar la participació dels ens socials en la nova FP. «La Formació Professional no té sentit sense les empreses i els sindicats; de vegades hem estat d'esquenes a l'empresa, i això no pot ser», va dir. A més, va insistir en que «el centre educatiu també ha de ser un valedor» de cara a aquests agents socials: una garantia de qualitat en l'ensenyamentque rep l'alumne i en la seua posterior capacitat de per a prestar la faena per a la qual s'ha format.