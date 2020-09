Janira Colomina es una joven de 26 años de Alcoy que hace tres hizo las maletas para irse a trabajar a Noruega de enfermera. Las oportunidades allí y la falta de trabajo aquí le hicieron decidirse ante la precariedad y la ausencia de contratos estables.

P ¿Qué le motivó a irse a miles de kilómetros de casa?

R Cuando acabé la carrera, muchas compañeras querían irse a Reino Unido, nos habían dado charlas sobre la posibilidad de ir fuera a trabajar. Elegí Noruega. Hice un curso intensivo del idioma y me ofrecieron trabajar con alojamiento. Era una oferta muy tentadora y me vine.

P ¿Y piensa en volver?

R A mi me gustaría estar en España trabajando, con un puesto fijo y cobrando un sueldo aunque sea menos o incluso haciendo más horas. Si las condiciones allí fueran diferentes, volvería.

P ¿Trabajó en España antes de emigrar?

R Mandé currículums en todos lados, incluso que no fuera sanitario, y no me llamaron de nada. Acabas de terminar la carrera y es todo muy difícil, te piden puntos, experiencia...

P ¿Qué diferencia nota respecto a España?

R Las condiciones del trabajo. El sueldo también es mejor aunque la vida también es más cara. Pero los contratos con mucho mejores aquí.