La Universitat no ha quedat al marge del trasbalsament que ha suposat de manera generalitzada la pandèmia de covid-19. Els centres d'ensenyament superior han hagut de reinventar-se per tal de poder reemprendre la marxa amb l'inici del curs 2020-2021. La imatge clàssica de les aules de gran format amb desenes d'alumnes resulta incompatible amb la situació actual d'haver d'evitar els espais amb una gran reunió de persones i de deixar distàncies de seguretat entre cada individu. Però no només això, ja que les classes pràctiques també es veuen necessàriament alterades en aquest context, sobretot aquelles que tradicionalment es feien en llocs tancats o amb grups grans. I també s'hi veu afectat el funcionament de les biblioteques i sales d'estudi, o dels espais de lleure com les cafeteries. Fins i tot s'altera la vida a l'exterior dels campus.

Els primers dies del curs han posat de manifest la dificultat per a compaginar classes presencials i altres sessions online, per qüestions d'organització i de capacitat logística. És un de tants reptes als quals ha de fer front l'ensenyament superior davant d'aquesta crisi, i també serà, sens dubte, un dels aspectes a tractar en la pròxima sessió del cicle «Converses de futur», en la qual intervindran els rectors de la Universitat d'Alacant (UA) i la Universitat Miguel Hernández d'Elx (UMH), Manuel Palomar i Juan José Ruiz. Amb el títol genèric de «Converses de futur d'Universitat», els dos responsables exposaran com s'està desenvolupant l'inici del curs, i com es farà per tal que puga continuar amb tota garantia del dret a l'aprenentatge de l'alumnat i de la seguretat per tal de minimitzar al màxim el risc de contagi de covid-19.

Aquesta nova cita del cicle de seminaris digitals que organitza INFORMACIÓN tindrà lloc aquest dilluns 28 de setembre, a les 10.00 hores. De la mateixa forma que en les ocasions anteriors, qualsevol persona que ho desitge podrà inscriure-s'hi, i plantejar en directe als ponents les preguntes que estime oportú. La manera de fer-ho és a través de la web del Club INFORMACIÓN: club. diarioinformacion.com.

Al marge de la pandèmia de coronavirus i de tot el que suposa per al desenvolupament del curs, hi ha diferents qüestions entorn de l'àmbit universitari que ben podrien ser susceptibles de tractar-se durant el seminari, com és la de l'oferta educativa de la UA i la UMH. Quines són ara per ara les carreres amb major projecció o quines propostes de futur hi ha al respecte dels plans d'estudi a tots dos centres. En aquest sentit, un tema que es planteja és, per exemple, el futur dels estudis relacionats d'una forma o una altra amb la salut, tenint en compte la crisi sanitària actual i la necessitat de més professionals que s'ha fet patent. I també, entre altres assumptes d'interés, com garantir que la digitalització completa de l'alumnat siga un fet i que, per tant, les classes online arriben a tothom sense cap problema.

Un cicle amb una atenció molt especial a l’àmbit educatiu

El seminari digital dedicat a l’ensenyament superior és un exponent més de com el cicle «Converses de futur» ha volgut posar el focus de manera molt detinguda a l’àmbit educatiu. Així, cal recordar que la primera de les sessions, el passat 31 de juliol, ja va abordar com seria l’inici del curs a Primària, Secundària i Batxillerat. Aquesta qüestió es va tornar a tractar a començaments de setembre, amb el conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, com a ponent. A més, divendres passat es va aprofundir en el nou model de Formació Professional.