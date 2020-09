Les generacions més joves ja no entenen l'FP com una eixida de menys categoria que el Batxillerat i els estudis superiors, o com a un últim recurs per a no entrar en el mercat laboral sense cap formació. Així ho va considerar ahir Manolo Gomicia durant el torn de preguntes del seminari digital que va impartir dins del cicle «Converses de futur». Per al director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, els joves «ja escullen l'FP amb normalitat i com a solució».

El problema, en canvi, està en la generació dels seus pares, «que encara tenen l'estigma» que la Formació Professional és una espècie de calaix de sastre on van els qui no poden cursar una carrera. Per això, va apel·lar a canviar aquesta mentalitat, alhora que va mostrar la seua satisfacció per com ha canviat la percepció entre els més joves, gràcies a l'esforç que s'ha fet per anar millorant la FP. Una tasca que, com no pot ser d'una altra forma, ha de continuar, amb polítiques que augmenten la seua efectivitat com és la interconnexió amb el teixit empresarial i amb el territori.

Gomicia va assegurar «categòricament» que hi ha una gran comunicació amb el món empresarial, «un moment de reunió molt positiu», i que els responsables de les diferents organitzacions patronals «entenen la importància de l'FP» com a eina per a millorar la qualificació dels treballadors i, en definitiva, fer més competitiva l'economia. Així mateix, preguntat de manera més específica per la relació amb les indústries tradicionals de les comarques d'Alacant com el calcer, el joguet o el tèxtil, el director general va destacar «la importància d'estar amb la indústria» i que, per exemple, «a Elx o Elda tot ha d'anar al voltant del calcer, adaptar-se a les necessitats del territori».

En aquest sentit, va mostrar l'aposta perquè «cada territori es dissenye la seua pròpia oferta de Formació Professional»; s'espera crear a mig termini consells territorials per a definir-ho. I també va destacar el potencial de sectors en els quals fins ara no s'ha aprofundit tot i ser una font d'ocupació rellevant, com el ferroviari. Ja s'han mantingut converses amb la Direcció General de Transports, i es té la idea d'implantar algun curs de cara a l'any que ve a València i Alacant.