El grupo municipal del PSOE en Alicante ha solicitado por registro todo el expediente sobre la tramitación de la ordenanza de Regulación de Convivencia Cívica en el término municipal de Alicante, anunciada en el último pleno por el edil de Seguridad, el popular José Ramón González. El portavoz de los socialistas, Francesc Sanguino, considera que "todo apunta a que estamos ante una nueva ordenanza contra la mendicidad y la prostitución para mantener contentos a Vox, como se ha podido apreciar en la última sesión plenaria", según han explicado este sábado fuentes del grupo socialista a través de un comunicado.

El PSOE recuerda que José Ramón González, se reunió en septiembre de 2019 con un sector de comerciantes para comunicarles que se había iniciado un procedimiento de participación pública previo para el proyecto de la ordenanza de la Regulación de la Convivencia Cívica. Ante todo esto, el mismo 30 de septiembre de 2019 el PSOE solicitó por Registro municipal toda la documentación sobre esta nueva ordenanza, contestando desde la concejalía que no existía tal documentación ya que la ordenanza se encontraba en fase preliminar y en proceso participativo. Transcurrido un año sin saber nada sobre este nuevo proyecto, añaden los socialistas el concejal confiesa este jueves a Vox en el pleno que la nueva normativa estaba lista, para su "estupefacción". “Otra vez chocamos con la falta de transparencia del equipo de Barcala en una ordenanza que fue derogada en su momento por atentar contra los derechos fundamentales de las personas, sobre todo de los colectivos más vulnerables de la sociedad”, indica Sanguino.

Por su parte, la edil Llanos Cano afirma que el grupo municipal socialista no permitirá una ordenanza en la que "se penalice a las prostitutas y se revictimice a las mujeres víctimas de trata". Se produce, en su opinión, "un sinsentido que no se puede tolerar de este equipo de gobierno, en el mismo pleno en el que se traslada que ya esta lista la ordenanza se aprueba una declaración institucional respecto a la trata propuesta por el PSOE en la que se expresa claramente que El ayuntamiento de Alicante en ningún caso dirigirá su acción contra las mujeres prostituidas, ni pretenderá su penalización o sanción". Para Cano, el gobierno de esta ciudad ya ha demostrado que no tiene ningún compromiso con los colectivos más vulnerables, lo que queda acreditado es que tampoco le dan valor a lo que se aprueba en el pleno.