«Las enfermeras de los centros de salud están al borde del colapso, no pueden asumir más tareas». Así de contundente se mostró ayer Mari Carmen Flores, secretaria de Acción Sindical del Sindicato de Enfermería Satse, tras conocer que Sanidad llevará a los colegios test rápidos para hacer a los alumnos con sospecha de padecer covid y a sus compañeros de clase que sean contactos estrechos. Mientras el protocolo no cambie, la toma de muestras para hacer estas pruebas se tiene que hacer por parte de un enfermero con la protección adecuada. Flores confía en que esta tarea no recaiga en las enfermeras de los centros de salud, que son las que en estos momentos se encargan de tomar las muestras a los pacientes con síntomas leves. Eso supondría que las enfermeras se tendrían que desplazar a los centros de salud ante cada sospecha de un caso. Una tarea más dentro de una larga lista. Y es que, actualmente, las enfermeras de Atención Primaria, al margen del seguimiento de pacientes crónicos, se tienen que encargar de supervisar a los pacientes de coronavirus que pasan la enfermedad de manera leve en sus casas y rastrear contactos cuando sale un positivo. Además, a partir del 5 de octubre tendrán que encargarse de la campaña de vacunación de la gripe, que este año quiere alcanzar al 75% de los grupos de riesgo. Por este motivo, Mari Carmen Flores pide que de una vez por todas se aborde la necesidad de implantar la figura de la enfermera escolar. «Es una petición histórica y ahora sería el momento de ponerla en marcha para que se encargaran de hacer estas pruebas en los colegios».

Por su parte, el representante de los directores de Infantil y Primaria de la provincia de Alicante, Ginés Pérez, aplaude la llegada a los centros educativos de los test de antígenos, que permiten tener los resultados en 15 minutos sin necesidad de llevar las muestras a un laboratorio de microbiología, lo que demora el resultado en 24 ó 48 horas. «Es una medida efectiva y razonable, porque se puede hacer el test a la vez todos los niños y tomar medidas cuanto antes», señala Pérez.

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, anunció el jueves la adquisición de 500.000 test rápidos de antígenos para distribuir en los colegios e institutos. De esta manera, ante la sospecha de un caso, se puede iniciar el aislamiento cuanto antes y así evitar la propagación del virus al resto de la clase. Otra de las ventajas es que si el niño con síntomas finalmente no tiene el virus puede retomar las clases cuanto antes y no como ahora, tener que esperar varios días hasta tener el resultado de la prueba.