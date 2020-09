Tamara Giner tiene 33 años y lleva 7 trabajando en Alemania en un hospital. La joven critica las condiciones laborales en España y afirma que es necesario cambiar el sistema para intentar que los profesionales vuelvan y ofrecer mejores contratos.

P ¿Por qué fue a trabajar a Alemania hace siete años?

R Cuando terminé la carrera, el panorama en España no era bueno, sin bolsas ni oposiciones convocadas y solo con opciones de cubrir bajas de muy poco tiempo; tampoco encontraba trabajo a pesar de que tiré currículums en todos lados.

P ¿No la llamaron de ningún trabajo?

R Estuve seis meses esperando que me llamaran y nada. Me presenté a nivel nacional, no solo en la Comunidad Valenciana. Tuve dos entrevistas en Baleares y Torrevieja pero las condiciones que ofrecían eran contratos de media jornada y además de auxiliar, por debajo de mi categoría.

P ¿Qué pensó en ese momento?

R Que tanto esfuerzo para sacar la carrera no había servido para nada. Así que amplié mi espectro a Europa y preparé mi currículum en inglés y francés. Me llegaron ofertas y elegí Alemania para aprender otro idioma.

P ¿Piensa en volver?

R Ahora mismo no pienso en volver a España. Es durísimo estar en Alemania, no digo que no, pero las condiciones laborales me han hecho quedarme y tengo miedo de volver.