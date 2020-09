Vecinos urgen pasos peatonales para que los terrenos liberados de vías dejen de ser un «muro»

Los vecinos, en concreto, señalan dos puntos que consideran estratégicos. De hecho, algunos ya transitan por esas zonas de tierra aunque no están acondicionadas. Uno de los pasos que reclaman uniría la calle Cruz del Sur con la avenida Médico Ricardo Ferré, a la altura de Médico Manuel Alberola. Este vial peatonal permitiría a los vecinos del PAU 1 pasar a Florida y viceversa, sin tener que desplazarse hasta el Puente Rojo. «Es el más fácil de realizar, no supondría una gran actuación, según hemos visto con Adif. Es un terreno bastante plano, por lo que el proyecto sería de fácil ejecución y por tanto no requeriría un gran presupuesto, porque hablamos de pasos que queremos que sean provisionales, ya que nuestra gran reivindicación es el Parque Central», explica José María Hernández Mata, representante vecinal de Florida, que recientemente ha intensificado los encuentros con la entidad dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que dirige el valenciano José Luis Ábalos.

Distinto nivel

El siguiente paso provisional para peatones que reclaman los vecinos estaría ubicado al otro lado del Puente Rojo, para unir la calle General Gutiérrez Mellado con Profesor David Noguera. «Este vial permitiría a los vecinos cruzar por la zona del colegio Gabriel Miró sin tener que subir y bajar el puente, que son unos cuantos pisos, y sin tener que ir hasta el paso de Ausó y Monzó», prosigue el representante vecinal, quien admite que este peatonalizar esta zona sería más complicada por la acumulación de arena existente y, también, por el desnivel entre ambas orillas. «No queremos que el gasto sea desproporcionado porque debe ser algo provisional a la espera del Parque Central, pero queremos que se haga un estudio para ver la viabilidad de estos pasos que ayudarían muchos a los vecinos de ambas partes del terreno liberalizado de vías», prosigue tras reunirse con responsables de Adif.

Los vecinos de la zona critican que esos terrenos que pertenecen al Gobierno central, y que son infranqueables para los peatones, se han convertido en escombreras y también en nidos de ratas y otro tipo de animales, como llevan meses denunciando desde el barrio de Ciudad de Asís, sin éxito.