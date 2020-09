Crecimiento exponencial de casos durante las primeras dos semanas de curso. En apenas quince días, la provincia de Alicante sufre el mismo número de grupos confinados que la de Valencia a pesar de que cuenta con 320 aulas menos. Eso ha provocado que 58 clases se hayan quedado sin enseñanza presencial y que todos sus alumnos permanezcan hoy en casa sin poder ir al colegio hasta pasar los 14 días de cuarentena que exige el protocolo sanitario.

La segunda oleada de propagación de la covid-19 afecta a toda la Comunidad, aunque no con la misma intensidad. Según los últimos registros oficiales, en la segunda semana del ejercicio escolar 20-21, permanecen confinados en la autonomía 121 grupos de alumnos de 97 centros diferentes, públicos y concertados. Concretamente, son 58 colegios en Alicante; 59, en Valencia; y solo 8 lo están en Castellón. Esto supone un incremento notable con respecto a la semana inicial, cuando las cifras fueron de 32 aulas afectadas en 12 escuelas diferentes. El aumento es, por tanto, de más del 700% en cuanto a los colegios azotados por la pandemia.

Según la base de datos de la Conselleria de Sanidad, la provincia de Alicante dispone de 16.700 aulas financiadas con fondos públicos repartidas en 638 centros. Por su parte, Valencia, con 958 escuelas, cuenta con 24.300 clases. En ambos casos, muy por encima de Castellón, que tiene reconocidas 6.000 aulas entre sus 249 colegios.

En el regreso del nuevo curso, Alicante saldó la primera semana de estudios sin grupos de alumnos confinados. Únicamente en cuatro clases se detectaron contagios por coronavirus y estos solo afectaban a tres centros docentes. Siete días después, el escenario ha variado sensiblemente, los colegios han pasado a ser 50 y las aulas clausuradas, 58. De los datos de la tercera semana aún se desconocen los registros.

La Conselleria de Sanidad trata de normalizar la situación argumentando que –de los de 47.000 grupos de alumnos y alumnas que tienen los centros educativos sostenidos con fondos públicos– «el 99,7% ha seguido las clases presenciales sin que se haya presentado ninguna incidencia» en la segunda semana académica.

Siguiendo la misma línea argumental, el Consell aduce que más del «90% de las escuelas alicantinas no tiene ningún grupo confinado». Pero es ese 10% que sí el que preocupa a los progenitores porque lo que no se puede obviar es que el ratio de contagios a todos los niveles no tiende a rebajarse, más bien es al revés.

Aun así, Sanidad resta trascendencia al repunte alegando que los datos facilitados de esos primeros 15 días «están demostrando que los centros no son espacios de contagio, sino espacios a partir de los cuales se detectan contagios». O sea, que los niños y niñas llegan de casa con el virus sin detectar y que, gracias a ir al cole, se les diagnostica la enfermedad.

Marzà y las pruebas PCR

Más allá de la valoración positiva de la conselleria, la pasada semana, el propio conseller de Educación, Vicent Marzà, reconoció que le gustaría que se hicieran «más PCR en el ámbito de la enseñanza» y que los resultados fueran más ágiles para «dar tranquilidad» a toda la comunidad educativa, incluidos los sindicatos y los grupos de padres y madres que se muestran muy críticos con los procedimientos de detección del SARS-CoV-2 y con la aplicación real del protocolo sanitario.

Para tratar de revertir esta corriente escéptica, la Conselleria de Sanidad ha puesto a disposición de los centros de enseñanza pública y concertada un servicio específico integrado por personal técnico para el asesoramiento y apoyo en la elaboración de los planes de contingencia, así como para la supervisión de los mismos.

También ha habilitado direcciones de correo electrónico y líneas de teléfonos en los centros de salud para que los responsables covid-19 de los colegios se comuniquen con ellos y se fijen las medidas de aislamiento oportunas para el alumnado y el personal de la escuela.

Teléfono 900 con más personal para padres escépticos

La Conselleria de Sanidad, como respuesta a los padres y madres que han manifestado públicamente su intención de no llevar a sus hijos a clase hasta que no se les notifique por escrito que los centros a los que acuden sus hijos cumplen todas las medidas sanitarias obligatorias, ha procedido a la contratación de un equipo de personas que, a través del 900 300 555, darán respuesta individual a las dudas relativas a la gestión de la actual crisis sanitaria. P. rojas