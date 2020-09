El grupo municipal del PSOE en Alicante ha denunciado la "dejadez" del equipo de gobierno hacia las infraestructuras e instalaciones turísticas de la ciudad, poniendo de relieve lo que consideran poco interés institucional hacia la principal actividad turística de Alicante, coincidiendo con el Día Mundial del Turismo. El portavoz de la formación, Francesc Sanguino, ha querido mostrar su "solidaridad" con los profesionales del sector, ante "la situación más crítica que jamás han atravesado" a consecuencia de la pandemia de covid-19.

Sanguino ha lamentado, coincidiendo con esta jornada, "la dejadez del actual gobierno en materia de infraestructuras y limpieza de nuestra ciudad", poniendo como ejemplo "el entorno del castillo de Santa Bárbara por la avenida de Alfonso el Sabio y la subida por el parque de la Tuna, así como la pasarela del Postiguet", que se encuentran, ha reiterado, "en un estado de dejadez y suciedad absoluta". En este sentido, la portavoz adjunta del grupo, Trini Amorós, ha recordado que hoy, Día Mundial del Turismo, el ascensor que nos lleva al castillo de Santa Bárbara no funciona. “Si estos elementos imprescindibles de acceso a los elementos más identitarios de nuestra ciudad están en un estado de dejadez y abandono por parte del Ayuntamiento es que el actual equipo de gobierno no solo no tiene un modelo turístico para nuestra ciudad, sino que simplemente no cree en nuestro sector turístico”, ha afirmado.